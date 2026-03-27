Los relevos de De Jong y Koundé ya están aquí

La Masía no para, dos nuevos valores asoman la cabeza en el primer equipo con el aroma que distingue a los futuros cracks. Uno, Marc Bernal, es cosa seria. Ya debutó la pasada temporada con grandes expectativas y solo una lesión retrasó su salto al estrellato. El otro, Xavi Espart, acaba de estrenarse con Hansi Flick pero ya ha demostrado que tiene condiciones y personalidad para asentarse en el equipo. Flick no ha dudado en compararle nada más y nada menos que con Philipp Lham... ¡poca broma!

La cuestión es que si a Bernal se le compara con Busquets y a Espart su propio entrenador le ve como al futuro Lahm, estamos ante dos futbolistas de primerísimo nivel. Llegado el caso, surge el dilema: ¿se les despeja el camino de la titularidad o se les mantiene en convivencia con dos grandes como De Jong y Koundé, que son los que ocupan sus puestos y acaso pueden ejercer de tapón en sus trayectorias? La respuesta no es fácil, pero además de las deportivas, no podemos olvidarnos de las connotaciones económicas.

El mediocentro holandés y el defensa francés están, con 28 y 27 años respectivamente, en el momento álgido para sacar un buen traspaso. También están en la mejor edad de un futbolista, por supuesto, y tienen un contrato alto a la altura de su categoría.

Combinar todos los factores es tarea arriesgada, pero está claro que el futuro son Bernal y Espart y que todo indica que serán los nuevos De Jong y Koundé, así que la tentación existe. Y en estos caso, ya saben: en caso de duda, la cantera. Siempre.