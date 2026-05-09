Reivindicando al Luis Enrique del Barça

La vorágine informativa nos obligaría a analizar la vergonzosa situación que está viviendo el Real Madrid, una de las más graves de toda su historia y que, de haberse producido en el FC Barcelona, habría hecho estallar todas las costuras del club como una onda expansiva.

Esa realidad, sin embargo, no debería impedirnos hablar del gran nombre propio de la semana: Luis Enrique. Me asombra, no sé si por ignorancia o por no querer reconocer los méritos de los demás, que se afirme que el técnico asturiano por fin ha llegado a la cúspide de su carrera en el PSG.

No, no, no se equivoquen... Luis Enrique no es ahora el mejor entrenador del mundo, que lo es, también lo fue en 2015. La obra deportiva que construyó en el FC Barcelona desde la temporada 2014-2015 hasta la 2016-2017, conquistando nueve de los trece títulos que disputó, ha sido una de las mejores épocas en la historia del FC Barcelona, solo superado por Pep Guardiola. Y ese legado hay que reivindicarlo con orgullo. Y presumir de ello.

A los desmemoriados, resentidos u olvidadizos, quiero recordarles que la última Champions League del Barça se ganó con Luis Enrique y que el último triplete (Liga, Copa y Champions) del club, también fue con el gijonés en el banquillo. Aquella Champions League, por cierto, siendo todas igual de meritorias, tuvo un plus especial que la hizo única. Se ganó con el sorteo más duro jamás visto y derrotando a los campeones de las grandes ligas europeas: Inglaterra (Manchester City/octavos), Francia (PSG/cuartos), Alemania (Bayern Munich/semifinales) e Italia (Juventus/final).

La extraordinaria herencia deportiva que Sandro Rosell recibió de Joan Laporta en 2010 se cultivó, se regó y continuó floreciendo con Andoni Zubizarreta como director técnico y la llegada de fichajes, entre otros, de Mascherano, Adriano, Alba, Ter Stegen, Cesc... Neymar y Luis Suárez. Bajo la presidencia de Josep Maria Bartomeu, el Barça formó la que ha sido, a mi juicio, la mejor delantera de todos los tiempos. También es cierto que, a pesar de su enorme potencial, no dominó en Europa como tenía que haber dominado. Es muy probable que las Champions League del Real Madrid en el 2016 y 2017 ensombrecieran los éxitos del Barça de Luis Enrique.

Con él en el banquillo, el Barça mantuvo un pulso brutal con un magnífico Real Madrid de los Cristiano Ronaldo, Kroos, Modric, Benzema, Sergio Ramos... Fue una pena que no ganara la tercera liga consecutiva, porque se quedó a una victoria de los blancos, a los que el Barça derrotó con aquel famoso gol de Messi en el Bernabéu en el minuto 93.

No sé muy bien por qué razón nunca se ha abrazado a Luis Enrique como uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos del FC Barcelona y que ahora que vuelve a la cima de su profesión en el PSG se soslaye que lo que está logrando en París ya lo consiguió en el Camp Nou. Un mérito gigantesco, porque lo está haciendo sin los galácticos y con una pléyade de jugadores que ha moldeado a su estilo y que han explotado futbolísticamente con él, Dembélé incluido.

Solo cabe esperar y desear que Hansi Flick, autor de un histórico sextete en el Bayern Munich como entrenador, pueda igualar o mejorar a Pep Guardiola y a Luis Enrique en su etapa azulgrana. Va por el camino correcto. De momento, en dos temporadas, habrá conquistado cinco títulos de ocho posibles. Bravo.