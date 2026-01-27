¿Y si reinvertimos el dinero de Dro en La Masia?

Los ocho millones de euros que el Barça recibirá por el traspaso de Dro al PSG serán un ingreso que no estaba previsto ni presupuestado. El Barça no quería desprenderse del gallego y no ha asumido la operación con buena cara pero una vez aceptada la voluntad del jugador hay que intentar extraer lo positivo.

Esta cifra que ingresará el club siempre es bienvenida dado el difícil contexto económico en el que está inmerso el Barça. En 1960 tras pagar el Barça 5,5 millones de pesetas por el central Garay, el Athletic pudo costear nuna tribuna de San Mamés que luego fue bautizada como Tribuna Garay. En este caso el dinero de Dro podría tener un destino tan simbólico como efectivo.

Laporta carga contra Dro / Dani Barbeito

Con lo ingresado por Dro el Barça podría invertir en fichajes, rebajar deuda o bien, como aquí sugerimos, destinar este dinero (o gran parte de él) a su fútbol base. Reinvertir en La Masia es siempre beneficioso ya que todos los recursos que se destinan a la cantera siempre acaban siendo a medio plazo el mejor negocio.

Modernizar las instalaciones de la Ciutat Esportiva, aumentar o mejorar la red de observadores, cuidar y valorar económicamente como se merecen los entrenadores y profesionales que trabajan en el fútbol base del club y muchas otras acciones se podrían realizar con este ingreso inesperado de Dro.

Dro ve el futuro lejos del Barça / Marc Graupera/ FCB

El modelo basado en La Masia funciona pero siempre hay aspectos a pulir. Con más inversión económica mejoraría el engranaje de la captación, formación y promoción de las perlas de La Masia. Invertir en I+D en las grandes empresas suele ser mucho más acertado que repartir beneficios entre los accionistas.

En el caso del Barça La Masia es uno de sus grandes activos y reinvertir en ella con cabeza y ambición es siempre la mejor política. Todo lo que se dedique a mejorar el funcionamiento del fútbol base supondrá a medio plazo un ahorro en fichajes que acabará repercutiendo en la economía del club.

Dro marcó en su debut en la gira / FCB

Dro llegó hace tres años y medio al Barça y el club le ha dedicado una inversión en formación que resulta muy pequeña en comparación con los millones que acabará recibiendo por sus derechos tras haber jugado apenas 150 minutos oficiales con el primer equipo. ¿Y si reinvertimos este dinero en La Masia?