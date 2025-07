El regreso al Spotify Camp Nou tendrá que esperar...

Elena Fort, vicepresidenta del Barça, junto a la maqueta del Spotify Camp Nou.

La esperada vuelta del Barça al Spotify Camp Nou no será el 10 de agosto. Y tal vez tampoco el 13-14 de septiembre, ante el Valencia. Aunque esa sigue siendo la fecha marcada en rojo, el club ya trabaja en un plan B: volver temporalmente al Estadi Olímpic Lluís Companys. Una posibilidad que nadie deseaba, pero que no debe entenderse como un fracaso, sino como una solución responsable si la licencia de primera ocupación no llega a tiempo.

Volver a casa no es solo un deseo. Es un proceso. Y como todo proceso de envergadura, requiere pasos firmes, garantías legales y decisiones difíciles. El nuevo Spotify Camp Nou no es un estadio cualquiera: es el corazón del futuro Barça. Por eso no se puede abrir con prisas, aunque la ilusión lo reclame.

La UEFA obliga a disputar toda la fase de grupos de Champions en un mismo estadio, lo que complica aún más cualquier reapertura parcial. Y en paralelo, la agenda de conciertos en Montjuïc y los compromisos financieros del Espai Barça añaden presión al calendario. Pero el club lo tiene claro: antes que forzar, hay que hacer bien las cosas.

El comunicado del Barça fue claro, y las palabras de Elena Fort lo confirmaron: se está trabajando codo con codo con el Ayuntamiento. Las normativas municipales no se pueden reinterpretar por voluntad deportiva, y la singularidad del proyecto exige flexibilidad… pero también rigor.

Lo importante es que el Camp Nou ya empieza a parecerse al sueño que se proyectó. Que el club, pese a la incertidumbre, comunica con transparencia. Y que, si hay que pasar unos meses más en Montjuïc, será para que el día del regreso definitivo sea aún más especial.

Volveremos. Cuando toque. Y cuando lo hagamos, no quedará ninguna duda: la espera habrá valido la pena.