El regreso de Mourinho, ¿un error histórico?

Salvo sorpresa, hoy será el ‘día Mourinho’ en el Bernabéu: pasar en tan poco tiempo del Papa a Mourinho tiene algo de irreal, de distópico, de película de ciencia ficción. Quién diría hace solo unos meses que el Papa ofrecería una misa en el estadio del Real Madrid, y quién diría que José Mourinho volvería algún día a sentarse en el banquillo del primer equipo.

El regreso al pasado que ha protagonizado Florentino Pérez con Mourinho es tan sorprendente como peligroso: se supone que hoy mismo será oficial la llegada del portugués. Cuando uno tiene que mirar tanto al pasado para encontrar un entrenador de presente, es evidente que tiene un problema.

La trayectoria más reciente de Mourinho no invita a que el madridismo sea especialmente optimista. El luso es un entrenador de prestigio y de carácter -eso es indudable- pero poner en sus manos al equipo suena a solución de urgencia, a último recurso, a medida desesperada.

Hace más o menos un año, el Real Madrid se ponía en manos de un entrenador joven, al alza, con fama de metódico y sobre todo, con mucho futuro por delante: se llamaba Xabi Alonso y su proyecto se quedó a medias. La decisión de Florentino sonó a error histórico.

Ahora, en cambio, el Madrid se pone en manos de un entrenador que probablemente ya ha vivido sus mejores partidos como técnico. Mourinho fue un entrenador competitivo y tenaz, de un carácter indestructible, pero cuesta imaginarlo ahora liderando un proyecto ganador.

Da la sensación, además, de que el tiempo ha dulcificado su carácter.

O mejor dicho, la imagen que teníamos de él. Ha pasado de ser un tipo especialmente amargo y polémico a ser casi entrañable (aunque cuesta etiquetar a ‘Mou’ como ‘entrañable’, la verdad), algo que recuerda un poco a lo que pudo suceder en Barcelona con Van Gaal. Pero traer de vuelta a Mourinho suena a error histórico, como lo fue en su día prescindir de Xabi Alonso.