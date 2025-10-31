El regreso de Jordi Alba... ¿y la vuelta de Messi?

Jordi ALba le da un beso a Leo Messi / EFE

En la entrevista que ha concedido a SPORT, Jordi Alba confirma que ahora le motiva mucho más gestionar el club de su ciudad que seguir jugando en Miami. Lo explica con naturalidad: lejos de agarrarse a esa posición de privilegio que tienen todos los futbolistas de elite, Alba admite que ha llegado el momento de dejarlo. Deja el día a día de vestuario, los entrenamientos y los partidos, pero no dejará de competir, porque cuando llegue a L’Hospitalet en su primer día como gestor, comprobará que también ahí le van a pedir que sea tan competitivo como sobre el césped.

El caso de Jordi Alba invita a pensar en la vida de los ex jugadores: de los ex jugadores que han marcado una época en un club, concretamente. Es el caso de Alba, pero también de Busquets y de Leo Messi, referentes en un Barça inolvidable.

¿Conviene que el club haga todo lo posible para que regresen al Barça en un puesto de responsabilidad?

En otros clubes sucede con frecuencia: los ex futbolistas tienen voz y voto, como en el Bayern. Allí, en Múnich, los jugadores que un día fueron grandes en el campo lo son también en los despachos: se equivocan, claro; y en algunos casos se descuelgan con declaraciones más bien altisonantes (para delicia de los periodistas), pero al menos saben en qué territorio se mueven.

Alba, en la ceñebración de un gol / efe

Ahora que Alba regresará a Catalunya es buen momento para plantearse cuándo regresará Messi.

La pregunta es el cuándo, no el qué: tarde o temprano, el argentino tiene que volver a casa y recibir un homenaje a su altura. Se cerrarán entonces muchas heridas.

Y a partir de ahí, será él mismo quien elija qué rol debe desempeñar. ¿Embajador del club? ¿Trabajo de cantera? Si hay alguien que se ha ganado el derecho a decidir, es Messi.

No será mañana, ni la próxima semana, ni siquiera el próximo verano (se juega el Mundial y ahí estará Leo, haciendo historia), pero en algún momento volverá a Barcelona. Y tiene que volver a lo grande, para explicarle a los que no lo vieron jugar qué tipo de jugador fue.