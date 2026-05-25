'Regreso al futuro' en Mercedes

La frenética y sensacional batalla que han librado este fin de semana en Canadá los pilotos de Mercedes, Kimi Antonelli y George Russell, recuerda demasiado a las carreras a ‘cuchillo’ que protagonizaron Lewis Hamilton y Nico Rosberg con las flechas plateadas en 2016.

Como en aquella época, Mercedes ha interpretado el nuevo reglamento mejor que todos sus rivales, ha tirado la casa por la ventana -incluso con techo presupuestario-, y su unidad de potencia le concede, de momento, una ventaja sideral a sus pilotos.

En Montreal, McLaren se disparó un ‘tiro al pie’, autodescartándose de la lucha con una fallida elección de neumáticos. Y Ferrari, por mucho que Hamilton lo intentara, sigue en otra liga, un peldaño por debajo. De hecho, cuando el coche de Russell se paró por avería a mitad de carrera, Antonelli se quedó completamente solo delante para ir a por su cuarta victoria consecutiva.

Como ocurrió en su día con Rosberg y Hamilton, también la relación de Antonelli y Russell parecía armoniosa al inicio de la temporada. Pero el sábado en la sprint, el joven piloto italiano sacó a relucir su carácter y se reveló ante su compañero. Desquició a Russell en pista y le desafió luego ante la prensa. “No se puede adelantar por el exterior en la curva 1”, dijo el británico, que salió vencedor del pulso. “Si estás rueda con rueda, puedes adelantar donde sea”, replicó Kimi.

Toto Wolff tuvo que intervenir por la radio en carrera para calmar los ánimos y recordarle al joven líder del Mundial que los ‘trapos sucios se lavan en casa’. “Mejor lo hablamos después, no por aquí”, le dijo. El domingo, más de lo mismo. “¿Por qué tengo que devolverle la posición”, gritaba Kimi tras un nuevo ‘rifi rafe’ con Russell.

El jefe de Mercedes empieza a revivir la pesadilla de 2016. Aquella rivalidad extrema, como ya sabrán, acabó agotando a Nico Rosberg hasta tal punto que decidió retirarse de la F1 después de alzarse con el título.

A Wolff le molesta especialmenteque sus pilotos de desafíen en público. "Pero, aparte de eso, creo que se comportan como dos carreristas que compiten por un campeonato”, asume.

Como en ‘Regreso al futuro’, la historia se repite. Russell y Antonelli están al principio de lo que puede convertirse en otra ‘guerra civil’ de imprevisibles consecuencias en Mercedes. Para la F1, últimamente algo falta de emociones, quizá sea una buena noticia.