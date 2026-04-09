Aunque el reglamento diga una cosa, yo digo la otra, Mateu

Creo que no he escuchado una absurdidad tan grande en mucho tiempo. Una demostración de esta doble vara de medir que desvirtúa el análisis y que exagera o minimiza a la carta dependiendo del infractor y el afectado. Vayamos por partes. El martes ocurre algo que pasa casi desapercibido fuera de las redes sociales; en el último suspiro del partido del Bernabéu, Carreras comete un penalti que el árbitro no señala.

Se habla por encima, como si no tuviera importancia, y el relato se enfoca en decir –cómo no– que el Real Madrid sale reforzado y con muchas posibilidades de derrotar al equipo bávaro en el partido de vuelta. Qué más da que esa jugada hubiese casi sentenciado la eliminatoria, qué más da que el árbitro que no pita la infracción, años atrás y en el mismo escenario, le trinca unas semifinales a la Juventus en una acción más leve pero parecida a la del martes.

Pues nada, el megáfono mediático se dedica a vender que el Madrid está más vivo que nunca. Nada nuevo bajo este cielo. La gran novedad, la guinda del pastel para cerrar una semana trepidante de Champions, viene tras el encuentro de ayer en el Camp Nou. El Barça juega bien –tanto con once como con diez– pero a estas alturas, si se quiere competir, se debe culminar las acciones con más acierto; no se puede rematar dieciocho veces y no marcar ni un gol.

Pero más allá de esto, como ya ocurrió con el tanto de Cubarsí en la Copa del Rey que hubiese cambiado toda la eliminatoria, ayer se produjo una jugada de esas «tontas, tontas…», un penalti no claro, clarísimo, que, para variar, acaba en nada y cambia de arriba abajo –en caso de marcarlo– los cuartos de final. Los jugadores protestan saltando y gesticulando, la grada entera se levanta del asiento para protestar, en casa los aficionados blasfeman y en la televisión, el analista arbitral, que debería analizar desde la imparcialidad, busca y rebusca la excusa perfecta para sacar hierro al asunto.

Y es en ese preciso momento cuando el argumento del excolegiado se convierte en algo más absurdo que la jugada a comentar. «Aunque reglamentariamente se puede pitar penal, entiendo que no se pite». Y nos quedamos todos tan anchos.

El Barça necesita un plus para poder competir la Champions, debe encontrar la fórmula para culminar tantas llegadas en partidos como el de ayer y no creo que se pierda únicamente por las malas decisiones arbitrales, pero es de justicia (y Mateu lo sabe) denunciar que, si un penalti es penalti, se pite, y que, si Koke debería estar expulsado antes de la media parte, también se diga. Si no uno acaba pensando que algunos tratan de hacer geometría dialéctica repleta de contradicción y vacía de criterio.