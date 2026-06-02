La regla del 1:1 y sus consecuencias deportivas: ¿Buenas o malas para el Barça?

El fichaje relámpago de Anthony Gordon es un mensaje del Barça tan inesperado como curioso. Tras muchos años de sufrir para fichar y, sobre todo, inscribir jugadores, todas las señales indican que el club blaugrana tendrá un verano más parecido a lo que se vivía antes de la pandemia.

Tanto el Barça como La Liga emiten señales optimistas sobre la posibilidad de que la entidad blaugrana pueda operar con normalidad en el mercado si se acaba entrando en la regla 1:1.

Este hecho habla bien del trabajo de la dirección deportiva y la directiva del club que están esforzándose para que el Barça pueda competir al más alto nivel con clubs que disponen de recursos extraordinarios.

Sin profundizar demasiado en un tema farragoso, sí que sería bueno reflexionar sobre el impacto real que han tenido estas restricciones en el transcurrir del Barça en estas últimas temporadas.

Gordon, en su presentación / FCB

Al Barça le ha costado completar sus plantillas y ha tenido que extremar el ingenio para cerrar operaciones imaginativas y contar de manera asídua con la cantera. En otras circunstancias podría haber fichado más y mejor pero la duda es si en realidad ello hubiera sido contraproducente en lo que respecta a La Masia.

Si el Barça hubiera podido inscribir con normalidad, ¿se habría apostado por Bernal y Casadó o se hubiera fichado un pivote físico como muchos reclamaban?

En el caso hipotético de que el Barça hubiera tenido el 1:1, ¿se hubiera contratado a Lo Celso como pedía Xavi o se hubiera apostado por Fermín López? Lamine es un caso especial, pero ¿y Cubarsí?, ¿hubiera debutado el gerundense tan pronto si el Barça hubiera podido contratar a un central contrastado?

Hansi Flick (centro) y Deco (derecha, sentado junto a Alexanko) en las gradas del estadio Johan Cruyff / Valentí Enrich

Son preguntas que nunca podremos responder al 100%, pero el sentido común y la experiencia nos acercan a pensar que cuando las limitaciones económicas no acechan, se suele fichar con más alegría y se descuida la atención por ascender canteranos y apostar por ellos.

El Barça tiene que apostar por La Masia por convicción y no por necesidad, y ahora que parece que las restricciones económicas no ahogarán tanto al club blaugrana, es cuando hay que demostrar que no se repiten errores del pasado.

Lamine se abraza con Bernal, Gerard y Fermín / Valentí Enrich

Fichar de manera compulsiva no garantiza títulos y sí que genera un problema económico grave. Hay que fichar solo lo que mejore de manera ostensible lo que se tiene en casa.

Y aquí no nos cansaremos de repetir que lo de casa es muy bueno y, por tanto, hay que ser muy exigente y selectivo a la hora de acudir al mercado.

Los Cubarsí, Lamine, Gavi, Bernal o Fermín ya están consolidados y no peligran pero los Jofre Torrents, Espart, Tommy y el resto de promesas que saben de La Masia están en otra situación.

¿Podrán ellos y los Ebrima, Orian Goren o Pedro Rodríguez seguir disfrutando de oportunidades reales si el Barça puede reforzarse de manera intensa?

El peligro de frenar la progresión de jugadores de gran futuro siempre está latente y es por ello que hay que afinar mucho con la cantidad y calidad de los fichajes.