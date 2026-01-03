Reforzarse con un central: Mejorar lo que hay y no fichar por fichar

Hansi Flick lo expresó con claridad en la rueda de prensa de ayer. El alemán desea reforzar la defensa en este mercado de invierno. La lesión de Christensen y la situación especial de Araujo han convencido al entrenador del Barça de la necesidad de sumar un nuevo efectivo a la línea de atrás.

El razonamiento de Flick es sensato pero el Barça tiene que analizar a fondo como actuar en esta situación.

En primer lugar, el análisis de la dirección deportiva tendría que pasar por una radiografía del Barça Atlètic y determinar si hay coincidencia en no encontrar soluciones en el filial.

Deco y Bojan, miembros de la dirección deportiva / Dani Barbeito

Si Deco y su equipo coincide con la visión de Flick no quedará más remedio que fichar pero si en la dirección deportiva se entiende que en el B hay jugadores para ejercer de parche la decisión es más compleja.

En este caso Flick y Deco tendrían que ponerse de acuerdo y consensuar cual es la mejor decisión para encarar la segunda parte de la temporada. De poco serviría que la dirección técnica imponga a Cortés o Cuenca si Flick no los ve preparados para asumir este reto.

Flick explicó que desearía un dichaje para la defensa / Gorka Urresola

En cualquier caso si la determinación de fichar está consensuada por todas las partes hay que cuadrar los intereses deportivos y económicos. Y esto no será fácil. Fichar por fichar es un riesgo. Un riesgo muy alto. El concepto ‘fichar por fichar’ no es equivalente a equivocarse en una contratación.

Errores los ha habido y habrá siempre y hay que asumirlos pero esta es una cuestión y la otra es fichar sabiendo que lo que traes no mejora lo que hay en casa. Este sería el error. Querer traer sí o sí a un central más experimentado porqué se entiende que confiar en los del B es un experimento.

Hansi Flick, en una imagen con el equipo de fondo / Dani Barbeito

Este es un error que se ha cometido demasiadas veces en el pasado del Barça y que no hay que repetir. Si las circunstancias del mercado y la economía del Barça permiten fichar a un central de garantías, el Barça obrará bien en negociar y firmar a este futbolista.

Flick estará más tranquilo y restará presión sobre los centrales actuales del Barça. Pero si lo único que puede conseguir el Barça en este mercado de invierno es un jugador estilo Jeison Murillo o Yerri Mina el esfuerzo por fichar será un doble error.

Flick siempre responde con educación y elegancia en las ruedas de prensa / Gorka Urresola

Lo será porque no servirá para arreglar nada y porqué el mensaje que estarás enviando a los jugadores del fútbol base será peligroso. Si el Barça dispone de la mejor cantera y se distingue por su política de la masia es porque cuando tiene un problema sabe que puede acudir a sus categorías inferiores.

Si ante una necesidad puntual no se puede fichar un central de garantías y tampoco se acude a La Masia será tanto como reconocer un error previo.

Andrés Cuenca, central del Barça Atlètic / Instagram

El error previo que se reconocería si se ficha a un parche es que la plantilla del filial no está bien configurada.

El Barça debe planificar cada temporada la plantilla del B con jugadores que tengan potencial para subir al primer equipo. Todos no podrán ascender pero si las necesidades así lo indican todos han de tener el nivel para ejercer de parche.

Para tapar un agujero el club tiene que acudir a lo que dispone en casa y no acudir al mercado.

Álvaro Cortés ejerció de capitán del filial / FCB

Y si Flick y Deco coinciden en el criterio de que no hay central en el B con potencial del primer equipo mañana mismo debería subir uno o dos zagueros del juvenil a al Barça Atlètic para foguearse y estar en el escaparate para Flick.

En definitiva, hay que fichar si se puede lograr firmar un jugador que mejore lo que el club ya tiene en La Masia. Si no es así habrá que dar oportunidades a los jugadores de la cantera. Esta es una cuestión que no es simple ni de fácil resolución pero que marca la política deportiva del club.