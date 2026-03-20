Reflexiones entre goles

El miércoles vimos goles, muchos goles, como si cada gol fuese una gota de lluvia divina ahí delante… y no. En realidad, el gol es la consecuencia de un orden casi militar que empieza atrás, muy atrás. En el Barça, además, esta confusión, a veces, se vuelve crónica: se idolatra el brillo de los cristales del rascacielos y se desprecia el andamio, cuando, sin andamio, jamás subió un rascacielos.

Una defensa bien estructurada no es solo una línea de cuatro tipos colocados por inercia. Es un sistema nervioso. Es memoria colectiva. Es rigor. Es ese acuerdo tácito entre futbolistas que saben cuándo salir, cuándo esperar y, sobre todo, cuándo no cagarla. Defender bien no es una opción estética, es una obligación estratégica.

Y en los grandes retos, y Europa es uno, la épica ofensiva sin red de contención detrás suele acabar en tragedia. De la lluvia de goles, dos fueron en contra, y debemos mejorar: construir un proyecto con dudas defensivas es como diseñar un edificio con paredes de cristal y cimientos de cartón. Muy bonito en la inauguración, muy fotogénico en redes, pero a la primera sacudida, todo se viene abajo.

Y entonces llegan las explicaciones, los “detalles”, los “pequeños errores”. Curiosamente, siempre pequeños. Nunca estructurales. Nunca de base. El Barça ha sido históricamente un equipo que entendía esto mejor que nadie. Desde la salida limpia de balón hasta la presión coordinada, todo nace de una idea: saber que dominar el juego también es controlar lo que no se ve.

Pero en los últimos tiempos, en defensa, hemos padecido alguna laguna peligrosa y debemos mejorar. Defender bien no es renunciar a atacar mejor. Es, precisamente, lo contrario. Es darle sentido. Es permitir que el talento de arriba no viva en un constante stress o ejercicio de supervivencia. Es reducir el margen de error, que, en la élite, siempre implacable, es diminuto.

Flick declaró tras el 7-2 que hay que mejorar atrás y que sabe cómo hacerlo, y tengo fe absoluta en que lo hará. Y es que en la vida, como en el fútbol, lo que sostiene, rara vez es lo que se aplaude. Nadie presume de cimientos. Nadie se hace fotos frente a una estructura de hormigón, pero sin ella, no hay objetivo que aguante.

Y convendría recordarlo ahora, cuando el ruido invita a todo lo contrario. No se trata de culpar a nadie, sino de construir soluciones, de automatizar coberturas, de sincronizar distancias, de entender que el primer defensor es el punta y el último atacante, el central. Lo demás es literatura. Y la literatura, en casa, te envía al cielo, pero en Champions, te envía a casa.