Las reflexiones de Gerard Piqué

Gerard Piqué

Si antes para aspirar al zenit de la vida uno tenía que hacer un hijo, escribir un libro y plantar un árbol, ahora, en estos tiempos extraños que vivimos, uno no es nadie si no tiene más de cien mil seguidores en las redes sociales y un podcast. Y como de seguidores Iker Casillas va sobrado, para completar la rueda del éxito, ha empezado un programa audiovisual para charlar con amigos.

El primer invitado no ha sido otro que nuestro querido Gerard Piqué, una especie extraña de futbolista que es capaz de reflexionar con detenimiento y cierta lucidez en temas distintos y variopintos. Siempre que Gerard habla, hay noticia, debate o polémica: suele ocurrir -también en estos tiempos raros- cuando alguien dice lo que piensa sin miedo a salirse de la opinión aceptada y colectiva. De la conversación entre los dos campeones del mundo hay mucha cosa que comentar. La primera de todas, la cual comparto completamente y la que tiene cierto aspecto de dardo encubierto, es esa visión preocupada sobre la afición y los socios culés que basan el buen hacer del club, solo y exclusivamente, en los resultados y en lo que ocurre en el terreno de juego.

Da igual si la gestión en los despachos es opaca y huela a rancio, da igual endeudar el club hasta las trancas, mientras la pelotita entre y el equipo esté en la cima de la clasificación liguera y vivo en todas las competiciones, todo lo demás parece irrelevante para la mayoría. Este modus operandi, o en este caso, modus cogitandi (manera de pensar), tiene el peligro de que el día que los resultados dejan de acompañar y se quiera revertir la situación, esos errores cometidos en el pasado en los despachos cuando todo eran goles y celebraciones, sea demasiado tarde e irreversible.

Piqué no podría haber definido mejor esto que ocurre desde siempre en Can Barça y que un día nos llevará al lugar donde jamás quisimos llegar. No todo son concordancias con las reflexiones de Gerard: su ímpetu futurista, emprendedora e innovadora a veces le lleva a conclusiones, que, según mi opinión, pueden cargarse la filosofía histórica de varios deportes. A Gerard Piqué le gustaría modernizar y americanizar todo, sus hipótesis y propuestas se basan únicamente en dos pilares: el entretenimiento y el dinero. La propuesta de que en el fútbol un cero a cero implique cero puntos para los equipos, tiene toda su lógica del mundo para abrir partidos atascados y aburridos, pero todo lo demás o, mejor dicho, el motivo por el cual plantea cambios estructurales en el fútbol, básquet o tenis es completamente erróneo.

Si estos deportes han movido masas y pasiones, es porque son como son. Basar todo en que los niños de hoy en día son incapaces de focalizarse en algo por más de un minuto, nos llevará en un futuro cercano, a dejar de emitir los partidos por la televisión y solo emitir los highlights. Aceptar que los más jóvenes vivan dopados de estímulos de quince segundos y encima adaptarlo todo para que siga así en vez de educar para revertir una situación que nos llevará a una sociedad vacía e ignorante, es realmente peligroso. No podemos celebrar ni aceptar que los chavales (y no tan chavales) no sean capaces de concentrarse para leer un libro, ver una película o siquiera estar pendientes durante noventa minutos de un partido de fútbol. Gerard Piqué debería saber que lo revolucionario hoy en día, no es amoldar las cosas a nuestras carencias sino intentar eliminarlas. Por mucho que nos haga ganar un poquito menos de dinero.