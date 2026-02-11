Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De redes, palmeros y precandidatos

El sentido institucional debería estar por encima de las sucias trincheras que abundan en ‘X’

Elecciones a la presidencia del Barça

Elecciones a la presidencia del Barça / FCB

Echando un ojo a esa pocilga llamada ‘X’ que polariza hasta el extremo todo lo que infecta, queda claro que las elecciones también se disputan en las redes sociales. Palmeros, ‘bots’, falsos socios, insultos, menosprecios y mofas son el pan nuestro de cada día en ese submundo en el que, armado con un móvil, hay quien cree haber encontrado su lugar en la vida. Que cada uno haga lo que le plazca, por supuesto.

Sorprende más, en cambio, que los precandidatos hagan suyo también ese mundo alejado del más mínimo rigor objetivo en el que prácticamente nadie sabe con quién está hablando ni a qué intereses responde. Discutir en ‘X’ es correr el riesgo de estar haciéndolo con un servidor instalado en Filipinas. Y, sin embargo, ahí están todos, de una u otra forma, con mayor o menor intensidad, intentando convencer a quien no quiere ser convencido o a lo que no puede ser convencido porque le falta consciencia.

La pérdida de tiempo es magestuosa y la ausencia de grandeza, preocupante. Un futuro presidente del Barça nunca debería bajar al barro de ‘X’ porque lo único que va a lograr es ensuciarse. El sentido institucional del cargo debe estar por encima de las trincheras de los palmeros. Hay otras vías más higiénicas para hacerse oír.

