Receta para el éxito… ¿o para el desastre?

Lando Norris / McLaren

Después del golpe encajado en Zandvoort a Lando Norris no le queda otra que arriesgar, ir al límite para intentar quedar delante de su imperturbable compañero Oscar Piastri en cada una de las nueve carreras que quedan por delante.

El McLaren de Norris se ‘fundió’ en el momento más inoportuno, cuando los dos pilotos de la escudería ‘papaya’ mantenían un pulso al rojo vivo por el título 2025.

Antes del verano, el vigente campeón Max Verstappen, con un Red Bull que no está a la altura del MCL39, ya se había autoeliminado, dejando el duelo reducido a dos bandas, aunque muy emocionante.

El domingo, tras el abandono de Norris y la victoria de Piastri -séptima en su cuenta este año-, la distancia se amplió de 9 a 34 puntos, lo que es casi una sentencia para el campeonato.

Algún periodista aficionado a la estadística decía que para revertir la situación, Norris tendría que ganar las próximas cinco carreras y que Piastri fuera segundo, aunque existen múltiples combinaciones y ni siquiera el australiano es inmune a los caprichos de la mecánica o los accidentes.

Si es su coche el que falla o apura más de la cuenta en algún cuerpo a cuerpo, el líder podría perder parte de su (importante) ventaja de un plumazo, como se ha visto en Zandvoort con Norris.

El británico no puede depender del infortunio de su compañero. Pero está claro que su enfoque debe ser agresivo, presionándole de aquí hasta el final de temporada. La receta ideal para combatir a un piloto de talento y sangre fría como Piastri , que además dispone de las mismas armas, es también un arma de doble filo. Si Lando no gestiona bien sus ansias, las ‘papaya rules’ podrían acabar en desastre.

El Mundial no está decidido aunque Piastri lo tiene todo a su favor y solo él puede perderlo. Esta misma semana, tendremos una nueva dosis de adrenalina. “Me comeré una hamburguesa, dormiré un par de días y en Monza volveré a la carga”, prometió Norris en su triste despedida de tierras holandesas. Capaz de lo mejor y lo peor, veremos qué versión nos mostrará a partir de ahora.