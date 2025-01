La receta del éxito del Baxi Manresa

Baxi Manresa estará en su tercera Copa del Rey en los últimos cuatro años / ACB Photo - Joaquim Alberch

El pasado sábado subí a Manresa para ver el derbi catalán ante el Joventut. Existían pocos planes más interesantes que vivir en primera persona uno de los mejores partidos que puede ofrecer la Liga Endesa, con las cuentas por la Copa todavía por hacer.

En un día a día excesivamente teñido de azulgrana, acudir a pabellones como el Nou Congost, Fontajau o el Olímpic de Badalona sirve para descentralizar un poco esa rutina que nos inunda. Sé que no es suficiente y la intención es seguir ampliando la cobertura. Y por supuesto, no me olvido: hay una visita obligatoria por delante al Barris Nord de Lleida.

Venir a Manresa te permite 'paliquear' durante la hora de trayecto que hay desde Barcelona con mi querido colega de profesión Dani Aguilà. También ver como cientos de personas ya están en las inmediaciones del Congost esperando a que los trabajadores del club abran sus puertas. Entrar cuando todavía queda más de una hora para que arranque el choque y poder saludar a Diego Ocampo, técnico de Baxi Manresa, que está charlando con Xavi Ballesteros, un auténtico crack y que me ha ayudado desde el primer día que me dedico a esto. De mayor quiero ser como él.

En Manresa, como en casa

Es día grande en Manresa, y Damià Badia, jefe de comunicación del club manresano, ya nos ha avisado que estaremos algo apretados, pero que nos acogen con los brazos abiertos. El Nou Congost es un pabellón antiguo, que necesita una reforma, pero sobre todo, una ampliación. El feudo del conjunto del Bages combina en la grada asientos con bancos, pero se queda pequeño. Ya nos lo dijo hace unos meses su presidente, Josep Maria Herms.

El Nou Congost se queda pequeño para la afición del Baxi Manresa / ACB Photo - Joaquim Alberch

A medida que va entrando la gente, el pabellón se inunda de la marea roja. Una afición que vive años de felicidad, con alegrías en Europa (finalistas de la Champions en 2022) y siendo ya habituales tanto en la Copa como en los playoffs de la Liga Endesa. Muchos hablan de milagro cuando intentan explicar el éxito del Baxi Manresa. A mí, que las relaciones con lo divino y el más allá me dan bastante pereza, me gusta destacar el papel del director deportivo, un Xevi Pujol que verano tras verano encuentra jugadores que los radares de otros clubs no detectan, y que merece una estatua en el centro de la ciudad.

Xevi Pujol, uno de los 'culpables' del éxito del Baxi Manresa

Xevi Pujol se encarga de fichar a jugadores, pero la apuesta que tanto él como el club han hecho con Ocampo es igual o más exitosa que las llegadas en su día de Chima Moneke, Sylvain Francisco o Devin Robinson. La faena hecha por Pedro Martínez los últimos años ha sido encomiable, y el técnico gallego ha tomado su testigo de forma excepcional. Ocampo ya tenía experiencia en Liga Endesa, pero la elección valiente de traerlo desde Leb Oro tras su gran trabajo en Tizona Burgos también ha sido un acierto enorme.

La apuesta de Manresa en Diego Ocampo no ha podido salir mejor / ACB Photo - Joaquim Alberch

El partido tuvo poca historia. Baxi Manresa sabía que debía ganar para no dejar en manos de Barça o Zaragoza su clasificación para la Copa y no especularon. Superaron los 20 puntos de ventaja, y pese a que la Penya fue de menos a más, la victoria manresana fue clara y justa (87-72).

Acabo estas líneas viendo como los jugadores y Ocampo festejan con la afición el billete para Gran Canaria. La fiesta y la comunión es total, y los rostros de los empleados del club también recoge mucha felicidad, con días por delante que se vienen intensos de trabajo. El basket catalán goza de buena salud, y con la recuperación afianzada por el Barça en los últimos días y la gran campaña que está realizando el Joventut, toca remar para que Girona y Lleida logren la permanencia.

Falta en ataque

El Barça sigue en el mercado

Han pasado varios días desde que saltó a la palestra el nombre de Daron 'Fatts' Russell como posible recambio de Nico Laprovittola en el Barça tras el fallido fichaje de Raul Neto. No es que la operación se haya descartado, pero el club azulgrana vive un momento de campaña más 'tranquilo' que le permite ganar cierto margen para trabajar en una opción que no sea obligatoriamente extracomunitaria y que obligue a Joan Peñarroya a hacer convocatorias para los partidos de ACB. Una Liga Endesa que, al igual que las otras ligas europeas, Mario Bruno Fernández y Juan Carlos Navarro no pierden detalle para incorporar ese exterior que tanto necesita el equipo para encarar con mayores garantías la segunda mitad de temporada.

Heurtel, 'encantado' en Coruña

La cara con la que aterrizó el base francés en la ciudad gallega no recogía la mayor de las ilusiones. Tras unos días complicados en el que el galo ya se veía vistiendo de nuevo la camiseta del Barça, finalmente Joan Laporta acabó frenando la operación, escuchando el revuelo causado en parte de la afición y echando por tierra el trabajo de la secretaría técnica azulgrana.

Heurtel explicó que descartó una oferta de Maccabi, tras el no del Barça, para jugar en Euroliga, pero que la rechazó por la situación que vive el conjunto israelí, así que la propuesta del Leyma era la más interesante que disponía tanto él como su entorno más cercano, siempre sin cerrarse las puertas a un hipotético regreso a la competición europea. En su debut con el cuadro de Diego Epifanio, Heurtel sumó cuatro puntos, cinco asistencias, dos rebotes y tres pérdidas en casi 16 minutos de juego, pero Coruña cayó en casa ante UCAM Murcia por 78-86.