Recalcular el gasto de mercado en el Barça

Hace ya un tiempo en el Barça se han acostumbrado a hacer cambalaches para poder acudir al mercado y seguir atrayendo futbolistas diferenciales a nivel mundial. Sin poder equilibrar los salarios que ofrecen en la Premier League y en top europeos como Bayern y PSG ni llamar a las puertas de los clubes vendedores con compensaciones suculentos. Y nadar en este mar de tiburones y jeques con semejantes limitaciones es harto complicado. Aun así, la entidad catalana ha logrado seguir incorporando talento para mejorar las prestaciones de la plantilla.

Con formatos de lo más variopintos. Cesiones imposibles, fichajes ‘low cost’ de melones por abrir con incentivos. Pero, sobre todo, respetando la base de lo que debe ser la columna vertebral del cuadro de Flick: la Masia. Los chicos, magníficamente coordinados por el entrenador teutón, han solventado la papeleta y, en muchos casos, se han convertido en futbolistas de primer nivel mundial en un abrir y cerrar de ojos.

La pedrera al rescate

Y ahí hay que mirar más hacia abajo, en dirección a la pedrera azulgrana. Si los Cubarsí, Bernal, Lamine, Casadó, Fermín, Balde y compañía están asentadísimos y acumulando cada semana minutos de calidad es gracias a todo el engranaje de la Masia. Y de eso debe embeberse el club. De los canteranos y de seleccionar bien las inversiones que puedan hacerse en cada ventana de fichajes.

En este invierno la urgencia aparecía en los laterales. Gasto cero y aterrizaje de un zaguero contrastado. ¿Que quizás Flick hubiera preferido otro perfil más fiable a nivel defensivo y con otras virtudes? Tal vez. Pero si por algo ha destacado hasta ahora el de Heidelberg ha sido por amoldarse a cualquier circunstancia o contratiempo. Perdió a un puntal como Iñigo y en ningún momento se lamentó en público. Claro que en privado quedó afectadísimo por una baja tan sensible y de un líder en su retaguardia.

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, durante el partido de la jornada 25 de LaLiga EA Sports que FC Barcelona y el Levante UD / Alejandro García / EFE

Pero llegó consciente del delicado contexto económico y ha tenido que tragar con bajas de futbolistas por no estar inscritos y por inclemencias varias fruto de este ‘fair play’ que está amargando al barcelonismo ya desde tiempos inmemoriales. Todo esto nos lleva a los objetivos del próximo verano de la secretaría técnica liderada por Deco y en estrecha colaboración con Joao Amaral. La hoja de ruta es clara: los esfuerzos económicos (siempre que se puedan hacer) serán para incorporar a un central y a un ‘9’.

Prioridades claras

Mucho tiene que cambiar el guion para que las prioridades no sean esas de cara a la próxima ventana de fichajes. Teniendo en cuenta que 30 millones ya irán destinados a retener a Rashford, la idea es echar el resto por esas dos demarcaciones. La punta de lanza es impepinable. Lewandowski tiene todos los números de salir y su incidencia ya está yendo a la baja. Y en el caso de Ferran Torres está cuajando una temporada bastante notable, pero se necesita otro perfil para complementar y para que se aprieten las tuercas mutuamente. Y ojo, el de Foios todavía debe renovar (termina en 2027).

El momento de los laterales

Tanto Deco como su entorno parecen alineados y encaminados a ello, pero las negociaciones siempre tienen asteriscos. El asunto del central es algo que se tiene bastante claro. ¿Pero y si se recalculara y se encaminara el gasto hacia el lateral? Koundé y Balde no están siendo regulares. Y esas dos alas en defensa están siendo claves dentro de la sangría atrás del cuadro de Flick. A priori, son dos apuestas para varios años, sobre todo el canterano. Pero quizás habría que darle un par de vueltas a ello. Si Araujo recuperara su nivel quizás ni habría dudas...