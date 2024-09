La realidad como oportunidad y no como excusa

Flick, junto a Raphinha / SPORT.es

El FC Barcelona ha empezado la era Hansi Flick de manera excelente. Es pronto para anticipar nada. De hecho, nunca deberíamos avanzarnos a la conclusión. Porque tanto la alegría como la desilusión son hijas de la expectativa. Y porque en el deporte solo se es aquello que se demuestra día a día, nunca lo que se presume. Pero, está claro que siempre es mejor empezar bien que mal, o regular, aunque lo decisivo sea como se acaba. En el retorno a la Liga, esa competición que financian los clubes y que se disputa entre los partidos de las selecciones, como para amenizar la espera, los blaugrana jugaran seis partidos en quince días, con cuatro desplazamientos, que pueden confirmar la buena impresión.

Seguro que existen multitud de factores que explican el buen inicio del Barça, tanto futbolísticos como los referentes a la manera de ser y de gestionar la plantilla del técnico alemán. Sin embargo, a mi modo de ver, el principal es haber reconocido la realidad. Lo que debería ser lógico y normal pero que durante los últimos años no ha sucedido en el FC Barcelona. Al contrario, hemos asistido a declaraciones y comportamientos que no solo ignoraban la situación real del club y el equipo si no que la negaban, en un autoengaño estúpido.

En cambio, el “esto es lo que hay” de Hansi Flick no se entiende como una excusa o una justificación, si no como una valoración positiva de los activos de que dispone para convertirlos en oportunidad y fortaleza con los que competir, sin renunciar a nada, pero sin crear expectativas que no surjan de la realidad del club y el equipo. Claro, también sigue siendo pronto para convertirlo en categoría. Hay que ver su reacción ante los malos momentos que vendrán y la familiaridad que irá adquiriendo con “el entorno” y, sobre todo, con “el intorno”.