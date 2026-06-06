El Real Madrid de Scariolo confirma un fracaso tan irrebatible como inesperado

La temporada del Real Madrid termina de manera prematura, con una sonada y bochornosa eliminación en los cuartos de final del play-off de la Liga Endesa. Tras competir con orgullo y caer con honor en la Final Four de la Euroliga, el adiós en la ACB a manos de La Laguna Tenerife supone un bofetón tremendo al nuevo proyecto arrancado con la sección el pasado verano, y que en su primera temporada, se salda con un total de cero títulos.

El conjunto de Txus Vidorreta volvió a repetir victoria en el Palacio en un partido que tuvieron bajo control prácticamente en todo momento. Los aurinegros, muy inspirados con el triple, disfrutaron de una actuación sensacional de Patty Mills, autor de 29 puntos y con la sangre helada en los instantes en los que no se podía fallar desde la línea de personal.

Hace tiempo que ha dejado de ser noticia otra gran actuación de Marcelinho Huertas a sus 43 años, pero el base brasileño volvió a doctorarse con 23 tantos. Y el protagonista y héroe inesperado fue el germano Kevin Yebo, que llegó hace pocas semanas a San Cristóbal de la Laguna para reforzar un juego interior lastrado por las lesiones, y que en su cuarto partido con los insulares, se fue hasta los 22 puntos y siete rebotes.

El mérito, indudablemente, es para los insulares, pero el batacazo del Madrid es de época y confirma un año en blanco, al igual que el conjunto de fútbol: desde la temporada del 'Alcorconazo' (16 años), que los dos equipos no cerraban el curso en blanco.

Sergio Llull, jugador del Real Madrid / EFE

Todo nuevo proyecto necesita tiempo para asentarse, y suele requerir tiempo que las piezas encajen en un nuevo engranaje. Ahora bien, tras una inversión millonaria, cifrada por algunos medios en más de 50 millones de euros, únicamente en salarios de jugadores, acabar la temporada sin títulos supone un fracaso enorme. El Valencia Basket le arrebató la Supercopa, Baskonia la Copa del Rey, Olympiacos la Euroliga, y en el play-off de la ACB, al que llegaron con cinco derrotas consecutivas en la fase regular, se han acabado despidiendo a las primeras de cambio.

La figura de Sergio Scariolo y su staff queda muy tocada tras este curso en blanco. Hubo una reforma prácticamente íntegra el pasado verano, y Florentino Pérez decidió prescindir de un Chus Mateo con el que el Madrid había conquistado las Supercopas de 2022 y 2023, la Copa de 2024, las ACB de las dos últimas temporadas y la Euroliga de 2023. Se decidió cerrar un ciclo ganador y que aseguraba títulos, por un nuevo proyecto que, más allá de mejorar ciertas cosas en la sección, estaba obligada a mantener esa etapa victoriosa. Y lejos de haber conseguido algún título 'secundario', el batacazo de terminar la temporada en blanco es enorme.

El Real Madrid cayó eliminado del play-off de la ACB a manos de La Laguna Tenerife / EFE

Veremos como evolucionan los ánimos en un Real Madrid que este domingo celebra elecciones. Los dolores de cabeza con el fútbol durante toda la temporada podrían haber menguado con un triunfo final del baloncesto en la ACB. Pero la crisis es total, y ahora, a los blancos tan solo les queda cruzar los dedos para que el UCAM Murcia elimine al Barça en la otra eliminatoria de cuartos.