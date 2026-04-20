El Real Madrid no sabe perder

Nos falta educación emocional en casi todos los órdenes de la vida. Vamos aprendiendo en base a lo que nos pasa, algo natural en cualquier ser humano, pero traumático en la carrera de un deportista de élite. Más si cabe cuando viste la camiseta del Real Madrid. La gula de ganar una Champions cada dos años ha tenido un efecto yoyó catastrofista. Los que hablaron de orgullo piden ahora demoler de arriba a abajo Valdebebas.

La filosofía blanca es tan ganadora como resultadista. Obsesionarse con lo excepcional lleva a la frustración más severa. Es lo que provocó la derrota contra el Bayern, después de una roja de Camavinga que fue la excusa perfecta para enmascarar una temporada que invitaba al desastre por la toma de decisiones desde el inicio de la misma.

La culpa se simboliza en los protagonistas del cambio del clásico: por un lado Vinicius, al que acusan de romper el proyecto;por otro, Xabi Alonso, que según sus críticos nunca debió llegar al Real Madrid. En medio de este cruce de acusaciones, la prensa internacional se ha quedado con la tángana final contra Vincic, el árbitro en el que los blancos focalizaron sus frustraciones. “El Real Madrid queda eliminado en Múnich y, como suele ocurrir, culpa al árbitro. ¿De dónde más se podría esperar? Las traiciones han sido parte del ADN de un club que lleva años perdiendo respeto y dignidad”, firmó Welt.

Misma tendencia en The New York Times: “El Real Madrid es conocido por no llevar bien las derrotas. Este es el club más exitoso en la historia de la Champions League, con un récord de 15 títulos, pero también son malos perdedores”. En L’Equipe, una tesis similar que ya defendieron tras fracasar en la Copa contra el Barça la pasada temporada: “Se ha portado como un niño caprichoso e intolerante a la frustración”.

Perder no implica, ni mucho menos, hacer como si nada pasase. Güler es el mejor reflejo. Un futbolista que pasó de ser una promesa inadaptado a un líder que mantuvo al Madrid en la eliminatoria. El turco sí refrendó con un paso adelante el fracaso del curso anterior. Al revés que los rutilantes Mbappé y Vinicius, que cruzaron miradas en la derrota.

Kompany y Olise desacralizaron al madridismo

Perder es el verbo que más se conjuga en el deporte. Y a veces cansa. “La gente no necesita mensajes, necesita ganar”, dijo con dureza Simeone tras caer en Copa frente a una Real que hizo un curso acelerado con Matarazzo, un entrenador de culto. Un vencedor modélico por su modus operandi, basado en la cantera o la meritocracia de Unai Marrero.

Por eso tan importante tener a un Lamine Yamal en filas. Alguien que, tras darlo todo frente al Atlético, les tiende la mano. La derrota del Barça tiene mucho de reincidente si solo se mira el modelo de Flick, pero detrás hay un proceso de aprendizaje. El Panic in the streets of London del Arsenal tras perder contra el City convierte la semifinal frente al Atlético en un máster sobre la redención.

Sin el viejo enemigo a la vuelta de la esquina lo tiene todo a su favor para deshacerse de la historia que, durante tantos años, le ha servido al Madrid. Sin épica y sin fútbol, al ganador de las 15 Champions le queda eso. Un inmenso patrimonio que juega en contra de una plantilla que necesita aprender a perder. Eso solo es posible si entiende que la derrota es una consecuencia y no un accidente provocado por los árbitros. Kompany y Olise, con sus declaraciones, desacralizaron al madridismo. Las leyendas, si no se actualizan, son eso: relatos míticos que algún día fueron reales.