Versionando a la gran Encarnita de Las Gabias (Granada) en Callejeros: “¿A quién no le va a gustar un baptisterio romano del siglo I y un buen fichaje de verano?”. Es el tiempo de los flechazos que después se convierten en pólvora o ceniza, según el resultado. Lo sabe bien el Real Madrid, que ha aplicado la técnica del galáctico después de sus últimas crisis. No sucedió así con Mbappé, el empeño personal de Florentino por hacerse con un jugador que deshizo el equilibrio de un equipo ganador. La guinda envenenada.

Tras dos años sin títulos, por mucho que alguno se afane en poner los asteriscos de la Intercontinental y la Supercopa de Europa, el Real Madrid ha necesitado un mercado para corregir todo lo malo que hizo en el anterior. O eso se intuye de movimientos como los refuerzos en los laterales, con Cucurella o Dumfries, y en el puesto de central, con Konaté, además de otra pieza que busca para esta parcela. Movimientos que exponen la insatisfacción por las llegadas, hace un año, de Carreras, Trent o Huijsen. Lo mismo con Mastantuono. Operaciones que respondían a una política de apostar por el talento joven que ya solo vale en casos como el de Diomandé. Invertir es necesario para la moral de la tropa. Para que el Real Madrid vuelva a verse a sí mismo como el controlador del mercado europeo, donde los clubes-Estado a los que critica tienen proyectos estratégicos.

El mercado de Valdebebas se inició bajo el mando de Mourinho, a quien dieron la potestad de armarse desde la defensa. Después irrumpió en escena la promesa electoral de gastar 150 millones que nunca llegaron para convencer a Olise, quien ha sido sustituido por Diomandé con el mismo cartel: póngase el dinero que haga falta. Porque, llegados a este punto, al Real Madrid le gustan todos. Rodri era, hasta hace unas semanas, un fichaje contraindicado por su edad y su historial de lesiones. Todo ello a pesar de que el Madrid ha fichado a jugadores como Bernardo Silva. Hoy aspira a ser el jugador que cree el sistema que al Madrid le falta. Y eso es algo que no tiene precio. Si no prosperase esta opción, turno para que Tchouaméni proclame su enésima reivindicación. Un jugador al que se le ofrece renovar hasta 2031, pero que encanta al United. Todo a la vez. No hay tiempo que perder.

¿Y Camavinga? Métanlo en el DeLorean y que rebobine dos años. Nuestro oficio debe asumir la culpa de esta sensación constante de dar validez a todos los jugadores en un circuito informativo influido por las agencias. Son días de escuchar que Mourinho ha quedado maravillado con Mastantuono por su trabajo. Imaginen a su jefe felicitándolos en voz alta por haber cerrado bien el ordenador. Lo mismo con el Gonzalo de Schrödinger, quien, cuando pone un pie fuera del equipo, de repente parece estar dentro.

Al Real Madrid no le gustan todos, pero todos quieren estar en una lista de gustos que le ha costado cara en los últimos años. Con la exhibición de talonario, el club blanco quiere amedrentar a los que le piden contención monetaria. Esto no hace más que aumentar la presión sobre una plantilla que necesita reforzar su confianza y, sobre todo, delimitar una idea de respeto mutuo. Cuando Mbappé llegó, alguno pensó que el Barça no ganaría en una década. Ahora cunde el mismo desánimo al ver un desfile de cromos tan peligroso como necesario en un club que siempre ha tenido esa política de gusto por lo popular y mediático. Porque al Real Madrid, sobre todo, le gustan todos los que le gustan al resto.