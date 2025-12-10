Real Madrid intolerable

El comportamiento del Real Madrid con relación a los árbitros ha pasado de ser desagradable a devenir intolerable.

El sábado, el FC Barcelona ser rehízo de manera inmediata al gol encajado y obtuvo una victoria brillante e incontestable en el campo del Betis. Se puede debatir sobre el penalti por la mano de Bartra, claro, pero porqué la norma es un despropósito y, en consecuencia, su aplicación por fuerza tiene que ser un desbarajuste.

El domingo, el Real Madrid perdió ante el Celta en el Santiago Bernabéu porque hizo un partido lamentable en el que fue inferior la mayor parte de los noventa minutos. Los blancos salieron con una prepotencia y una indolencia imprevisibles. Se esperaba que después de la victoria del Barça en un campo en el que podían creer que se dejaría puntos, saldrían a por todas y, en cambio, hicieron como si en San Mamés se hubieran deshecho de todos sus males. Es verdad que en la primera parte tuvieron tres ocasiones muy claras para adelantarse y despachar el partido como un trámite de tantos. Sin embargo, fue el Celta quien marcó y los madridistas se trastocaron.

La actuación del árbitro Alejandro Quintero González no fue impecable, está claro que no, pero porque el ambiente que crearon los jugadores del Madrid a partir del gol del Celta fue vergonzoso. En cualquier caso, sus decisiones más trascendentes fueron correctas y, en ningún caso, influyeron en el marcador final.

Las carencias futbolísticas del Madrid y las tiranteces entre Xabi Alonso y los jefes del vestuario y las que pueda tener con el presidente Florentino Pérez a cuentas del Mundial de Clubes nos deben preocupar entre poco y nada. Ahora: que el Madrid se haya convertido en una entidad desquiciada que transforma su desequilibrio en un ataque constante al estamento arbitral y pone en duda las reglas del juego de manera ignominiosa es bastante serio y grave como para que el resto de clubs a través de la Liga digan que ya es suficiente y emprendan medidas. Porque, a diferencia de lo que suele ocurrir con la historia cuando se repite, lo que ahora es una farsa terminará en tragedia.