Este Real Madrid es insoportable

Vinicius sigue acumulando polémicas allá donde va / Kiko Huesca. EFE

Si el escritor checo Milan Kundera viviera en nuestros días, y contemplara lo que está sucediendo en el fútbol español (por decir algo), hubiera podido titular su obra más famosa como ‘La insoportable levedad del Real Madrid’.

La otrora respetada y admirada entidad blanca (si bien no en todos los lares siempre ha sido así) se ha convertido hoy en un club antipático y ridículo a base de salidas de tono de mal perdedor, comportamientos caprichosos y pataletas de niño pequeño. Insoportable en el fondo y en las formas. Lejos, muy lejos de esos supuestos valores que pregona.

Miren, si Barça TV hubiera vomitado la mitad de las sandeces y patrañas que viene proclamando la televisión oficial del Real Madrid desde hace años, se hubieran echado al cuello del FCB todas las instituciones. De entrada, seguro que el Comité Técnico de Árbitros hubiera pedido sanciones. Y no digo ya la campaña que hubieran puesto en marcha en contra del Barça los de siempre.

El Real Madrid, hasta la fecha, se ha sentido impune, intocable, sabedor de que nadie osa toserle, actuando con una prepotencia y soberbia grosera. Lo vimos con ocasión de la última edición de la Gala del Balón de Oro. Como el premio gordo no recayó en Vinicius, en vez de respetar la voluntad del mundo del fútbol, se hicieron los ‘ofendiditos’, dando una imagen patética de club mal perdedor ante toda la comunidad futbolística internacional.

Hoy, el Real Madrid tiene pésimas relaciones con FIFA, UEFA, LaLiga, RFEF, la mayoría de clubs (otro día hablamos de los nexos de unión con el FCB), Comité de Árbitros, etc, etc, etc,... ¿Quién es el que va contradirección?

Nadie dice que el VAR sea perfecto, nadie niega que el sistema arbitral no pueda mejorar, ¡pero hombre, que el Madrid se queje! Hay que tener una cara de cemento armado. Su último comunicado es un insulto al sentido común. Ahora, cada semana, los clubs de LaLiga tendrán todo el derecho a hacer lo mismo si creen sentirse perjudicados por cualquier decisión arbitral.

El Real Madrid lo que debería hacer es dar gracias a esa magnanimidad que existe por parte del colectivo arbitral con Vinicius, un futbolista que hace méritos en cada partido para ser expulsado y que ha provocado la antipatía generalizada en todos los campos de la liga española. Es un jugador maravilloso en lo futbolístico, pero absolutamente insoportable por su comportamiento. Un pésimo ejemplo para todos, incluso para sus propios compañeros. Ahí sí que debería el Real Madrid estar preocupado.

Florentino Pérez calla. Y quien calla, otorga. Es inexplicable que asista al deterioro de la imagen pública del Real Madrid aquí y allá y lo permita... a no ser que sea precisamente él quien apriete el botón rojo, claro.

Hasta algunos de sus más reconocidos defensores en los medios de comunicación ya han dejado de tocar el violín y empiezan a señalar, aunque sea con la boca pequeña, el innegable ridículo que está haciendo el Real Madrid como club. Esta cruzada insensata contra todo y contra todos solo consigue debilitarle todavía más en un momento en el que deportivamente no están para tirar cohetes, aunque siga vivo en todas las competiciones después de ser humillado por el Barça en Arabia.

Real Madrid TV podrá seguir cantando su misa, pero el resto de los feligreses seguiremos cantando la nuestra. Amén.