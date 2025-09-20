El Real Madrid y el arte de 'ir tirando'

Mbappé, ante el Espanyol / Manu Fernandez

Solventó el Real Madrid la visita del Espanyol con cierto aire funcionarial. Sin alardes, sin adornos. Un día más en la oficina. Nada nuevo en este Madrid de Xabi Alonso, que está logrando el pleno de puntos en plena pretemporada, tras un verano muy corto, casi sin vacaciones. Lo suyo tiene mérito, eso es indudable.

Este Madrid invita a dos lecturas: la más práctica obliga a aplaudir a un equipo capaz de ganar todos sus partidos a pesar de no tener un brillo especial ni ser un equipo especialmente seductor. Es un equipo más industrial que artístico, más de siderurgia que de museo, pero todo eso no importa demasiado si nos atenemos exclusivamente a los números. Ahí está el Madrid, al frente de la tabla, con sus partidos mejores y peores, con sus polémicas arbitrales de vez en cuando; pero al frente de la tabla al fin y al cabo.

La lectura romántica, en cambio, obliga a pedirle algo más a los muchachos de Xabi Alonso: con esa impresionante nómina de jugadores el Madrid puede jugar más y mejor. Se ha enfrentado a rivales de la zona media-baja de la tabla, ante los que tendría que haber mostrado más superioridad. No ha sido así. ¿Qué ocurrirá cuando se enfrente a un equipo de la zona noble de la tabla? Y en Champions, ¿cuando se mida a un candidato al título?

Al otro lado del puente aéreo, el Barça sigue compitiendo, fiel a su estilo. ¿Qué ocurriría si el Barça ganase sus partidos como lo hace el Madrid, aferrado más a los números que a las sensaciones? Probablemente se instalaría un ruido extraño en el Johan Cruyff (o en Montjuïc, o en el Camp Nou, o donde juegue sus partidos el Barça).

Nada de eso ocurre en Chamartín: ya se sabe que el estilo del Madrid es simplemente ganar. No está del todo mal, es una filosofía tan válida como cualquier otra.

Pero puestos a competir, puestos a jugar, en el sentido más puro de la palabra, mejor hacerlo de una forma elegante, seductora o divertida. Mejor tener un estilo propio, aunque (a veces) sean otros los que ganen.

Pase lo que pase, la Liga se presenta apasionante: un Barça obligado a consolidar todo lo bueno que mostró el año pasado, frente a un Madrid renovado y con un entrenador intervencionista y (de momento) extraordinariamente competitivo, capaz de mantener a los suyos siempre muy enchufados. Si el Barça quiere revalidar la Liga, sabe que costará mucho más que el año pasado.