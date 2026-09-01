Las razones (y una sinrazón) de Julián Álvarez

Con el mercado a punto de cerrar y el culebrón Julián Álvarez todavía culebreando, sería interesante matizar algunos aspectos. Empecemos por las razones que asisten al jugador. Las deportivas son obvias. Cualquier futbolista quiere jugar en un equipo que le ofrezca la posibilidad de ganar títulos y honores. Sin faltar el respeto al Atlético, es incuestionable que el Barcelona tiene más recursos y mejor equipo. También tiene Julián todo el derecho de pensar que su juego se beneficiaría de la calidad de los jugadores azulgranas y del sistema táctico de Flick. Y desde el punto de vista moral, si es cierto que el Atlético le prometió que facilitaría su traspaso al Barça, es legítimo que se sienta traicionado.

Al respecto, hay un punto revelador. Me refiero a la justificación de no traspasarle para no reforzar a un rival directo manifestando así el interés de mantenerle en el equipo, incluso renovándole. No es por nada, pero esto se cae por su propio peso en el momento de abrirle las puertas al Arsenal. ¿Qué pasa, que el Arsenal no es un rival directo, que Gil Marín no quiere ganar la Champions?

Pero también hay una sinrazón respecto a la posibilidad de llevar ante la justicia una demanda por cláusula de rescisión abusiva. Cierto que 500 millones son una bestialidad, pero los firmó en su momento se supone que con plena libertad y conocimiento de causa. Si entonces aceptó esta cláusula para poder salir del City y fichar por el Atlético, ahora ha de entender que le otorgó y firmó este derecho al club rojiblanco. Si los contratos se retuercen, ¿qué otra manera hay de que dos partes puedan establecer acuerdos con confianza y garantías?