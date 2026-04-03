Rashford, el héroe

Dicen que Marcus Rashford vino para complementar y oxigenar la banda izquierda. Para eso, y para marcar goles. Y, en los minutos en los que ha participado, ha colmado una parte de tanto anhelo. Ha brillado contra Newcastle, se ha lucido contra Olympiacos y ha dejado destellos incuestionables ante Real Sociedad u otros. Pero no. Rashford no vino para esos encuentros. Vino, aunque él no lo sabía, para jugar tres partidos. Tres. Ni uno más ni uno menos. Tres noches en las que el calendario deja de ser calendario y pasa a ser sentencia. Tres enfrentamientos contra el Atlético de Madrid que decidirán si entramos en el universo de la gloria o en una terapia urgente de grupo. Y no les estoy hablando de fútbol, les hablo de destino. Y en ese universo, Rashford no es un jugador cedido: Rashford es una profecía.

Llegado desde Birmingham con cara de buen chico y piernas de velocista, el inglés aterrizó pensando en sumar, en adaptarse, en encajar. Pobre ingenuo. Nadie le explicó que llevaba en la mochila algo más pesado que esas expectativas: llevaba a más de 600 millones de almas culés esperando una señal. Una arrancada. Un gol. O, mejor aún, un milagro. Porque esos tres partidos contra el Atlético no son partidos. Son juicios finales con césped. Y Rashford, sin haber firmado esa cláusula invisible, puede y debe ser el juez, el jurado y, si se descuida, también el verdugo. En sus botas no está solo su futuro, que lo está, sino el estado emocional de medio planeta teñido de blaugrana. ¿Es presión? No. No lo es. Es contexto. Ese contexto tan nuestro, tan exagerado, tan deliciosamente desproporcionado.

Porque si algo define al universo culé no es la paciencia, sino la fe. Una fe irracional, casi religiosa, que puede llegar a convertir un jugador cedido, en salvador imprescindible. Y Rashford, sin catequesis previa, ha sido elevado a esa categoría. No por lo que ha hecho, sino por lo que debe hacer. Que es mucho más divertido y bastante más cruel. Así que no, no vino para marcarle al Newcastle. Ni para gustar contra griegos o vascos. Vino para sostener el pulso emocional de una historia que vive instalada entre la excelencia y el drama permanente.

¡Quién se lo iba a decir! Sin tener ni idea, vino para decidir si la temporada es epopeya o dolor. Para demostrar que, a veces, el fútbol no se juega once contra once, sino uno contra el vértigo colectivo. Y no. No debes ser el mejor Raphinha. Para nada. Estás hoy y aquí para ser tú. Y tu mejor tú, no solo puede ser mejor que el de Porto Alegre, sino toda una chaladura: Welcome, my friend, it’s your time…