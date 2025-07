Rashford, fichaje de poco riesgo y muchas ventajas

Rashford quiere recuperar la mejor de sus sonrisas en su nueva etapa en el Barça / Associated Press/LaPresse / LAP

No era ni la primera ni la segunda opción en la terna de fichajes para el extremo izquierdo, tampoco es el crack que en un momento fue y que apuntaba a convertirse en uno de los mejores futbolistas del mundo, pero sí es una gran oportunidad de mercado en las actuales circunstancias. Rashford viene a cubrir perfectamente las necesidades que tiene el Barça en estos momentos y que no pasan imperiosamente por un titularísimo que cambie la forma de jugar del equipo.

Para titulares, Flick ya tiene a Lamine y Raphinha, los dos mejores extremos del fútbol mundial la pasada temporada, así que no había que perder el oremus por ningún fichaje. Lo que necesita el Barça y ha pedido Flick, es otro extremo que pueda dar descanso a los dos cracks sin que el equipo lo acuse notoriamente. Y a poder ser, que abra más posibilidades en el ataque. Rashford da este perfil.

Es cierto que Nico Williams venía para ser titular y rompía con las características apuntadas. Sí, pero Nico era una ocasión única y favorable por la que merecía la pena adaptarse. Eran 60 millones por un extremo contrastado, de rendimiento inmediato y trayectoria casi infinita.

Una vez se cayó la operación, se volvió a la idea original y en este escenario, Rashford era la opción más lógica. De talento indudable, tendrá un año de tiempo para demostrar que las otras dudas que le acompañan no son insuperables. La cesión era condición sine qua non. Para el Barça hay poco riesgo y muchas ventajas. Le conoces, lo pruebas y si te gusta, 30 millones serán una ganga. Y si no, aquí no se ha roto nada.

