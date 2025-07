Rashford: ¿Éxito o fracaso? Lo que a él le le de la gana

Marcus Rashford, en un partido en Old Trafford con el United / Associated Press/LaPresse

Hace diez años que mi amigo Guim Garcia da la lata con Marcus Rashford. Ver la vida desde el extremo, quizás, le haya ayudado a entender al delantero inglés, últimamente poco comprendido. Ahora está eufórico porque, por fin, lo va a ver jugar en el Barça. Él no tiene dudas sobre el éxito de la operación. Veremos.

Que Luís Díaz, el favorito de Deco, o que Nico Williams, el preferido de Lamine Yamal, no estén en Barcelona ya no importa. El club tiene sus carencias. Sin embargo, a diferencia de otros casos, en éste no hace falta entretenernos mucho en debatir sobre si Rashford es o no un futbolista top.

Solo tiene 27 años y ya lleva una década en el Manchester United, con más de 400 partidos jugados y casi 150 goles, además de dos Mundiales y dos Eurocopas con Inglaterra. Al final de 2021 tenia un valor de mercado de 80 millones de euros pero en estos últimos tres años algo ha sucedido para que Rashford pase a engrosar la lista de futbolistas bajo sospecha.

Desde luego no ha ayudado la inestabilidad de su club. Desde que debutara con apenas 18 años a las órdenes de Louis Van Gaal, en febrero de 2016, el club ha ido dando bandazos contratando y echando entrenadores -siete en nueve años: Mourinho, Solskjaer, Carrick, Rangnick, Ten Hag, Van Nistelrooy y Amorim- hasta llevar al club a la 15ª posición de la última Premier League.

Un desastre, por cierto, en el que Rashford no tuvo sitio y tuvo que marcharse cedido al Aston Villa en un plan que ha acabado con el futbolista en el Barça. Sin embargo, tampoco deberíamos obviar su actitud personal ante el caos de su club. El delantero inglés, el mismo que condicionó por su talento algunos planteamientos de Pep Guardiola en antiguos derbis de Manchester, ha exhibido últimamente un dudoso comportamiento en el terreno de juego, especialmente sin la pelota, con un nulo gesto en la presión, sin conducta ante balones divididos y con un talante colectivo poco comprometido.

Rashford tiene ante sí el club perfecto para volver a la élite. Si quiere correr, éxito seguro

El diagnóstico es tan claro que el éxito o el fracaso de Marcus Rashford en el Barcelona depende de él. Hay dos cosas que casan a la perfección y una, que no. A favor, Hansi Flick quiere alternativas ofensivas al juego del año pasado con un extremo en la banda izquierda -su posición ideal, aunque él es diestro- y, además, el delantero inglés tiene unas condiciones futbolísticas muy apropiadas para atacar la desesada profundidad del ataque azulgrana.

En contra, su actitud en los entrenamientos y, como ya se ha dicho, una excesiva comodidad sin balón en los partidos. Marcus decidirá: no todos los futbolistas tienen talento pero el trabajo sí está al alcance de cualquiera.

En juego, quizás su última oportunidad para reengancharse al fútbol de élite, optar al Mundial del próximo verano y pasar a la historia junto a un equipo de jóvenes hambrientos de títulos -él solo ha ganado dos Copas, dos Copas de la Liga, una Supercopa inglesa y una Europa League. O sea, con perdón, sin Liga ni Champions, cero trofeos de caza mayor-. El reto, para todos, es apasionante.