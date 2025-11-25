Rashford, una cuestión de estado

Este Chelsea-Barça está plagado de alicientes. Stamford Bridge siempre será una plaza memorable para el barcelonismo. Aquel ‘Iniestazo’ está grabado a fuego en la retina de los culés. Fue el detonante de la vuelta al reinado europeo después de mucho tiempo. Y abrir las compuertas a un camino que acabaría siendo maravilloso y deparando tres Champions más en un espacio de tiempo de nueve años. El aroma que tiene el fútbol en Inglaterra es otra cosa.

Los banquillos incrustados en la grada, aquel “yess” tan particular cuando hay gol. Ya quedan pocos estadios clásicos en pie, pero los nuevos aún mantienen algo de ese aura tan mítica de Highbury, de White Hart Lane, de Old Trafford. Que el Barça pise tierras inglesas siempre es sinónimo de pasión, de esencia. La plantilla lo sabe. Para todos es especial viajar a suelo británico, a la cuna del fútbol.

SEGUNDA VUELTA A CASA

Pero, lógicamente, hay una figura que sentirá un cosquilleo diferente. Marcus Rashford volverá a casa por segunda vez desde que viste la camiseta del Barça. En Newcastle ya salió ultramotivado y fue el gran protagonista del encuentro con un doblete. Exhibición de esa maravillosa anarquía que representa el atacante británico. Sus prestaciones, sobre todo ofensivas, están superando las expectativas. Y, de nuevo, se prevé que tenga un papel protagonista.

Rashford silenció Stamford Bridge en 2019 / INSTAGRAM

Es verdad que con el regreso de Raphinha y con Lewandowski en plena forma cada vez está más caro rascar minutos. Y Rashford viene de un proceso febril y puede estar algo mermado. Pero no quiso forzarlo Flick para tenerlo al cien por cien para este compromiso de Champions League vital de esta noche. El propio Flick, eso sí, confirmó que con Rapha se irá poco a poco y vino a decir que no será titular. Y que tras la recaída que sufrió no se precipitará nada.

FLICK NO DESHOJÓ LA MARGARITA

De esta forma, queda la incógnita de si apostará por repetir tridente o por meter de inicio a Marcus. El técnico germano jugó al despiste ayer y aseguró que esperará hasta poco antes del choque para decidir. Sea como fuere, en la rueda de prensa del alemán varios compañeros periodistas locales aprovecharon para indagar más sobre Marcus y saber cómo lo está monitorizando Hansi. En Inglaterra es una especie de cuestión de estado volver a ver brillar al delantero y, sobre todo, que recupere aquella senda tan destacada que mostró en sus inicios.

Su irrupción en Manchester fue de las más bestias que se recuerdan por aquellos lares. Y el hecho de que haya salido de su zona de confort y se haya alejado de sus ‘dominios’ hace que la expectación y la curiosidad vayan en aumento. Veremos qué tiene guardado en la chistera el amigo Marcus.