Rashford es buenísimo (y sin embargo)

Marcus Rashford, en el clásico del Santiago Bernabéu / Valentí Enrich

Todo el relato que acompaña a Rashford en el Barça está atravesado por el entusiasmo de la novedad. Con lo nuevo es fácil ver el vaso medio lleno, aparcar la intuición fugaz de un defecto o pensar que esta vez será diferente (aunque exista un pasado inquietante).

Es tentador sumarse a una historia que se escribe sola: un proyecto de estrella que se estaba perdiendo en el United y resurge en un equipo brillante. Que llegara cedido, y que la cláusula de compra sea de 30 millones en los tiempos que corren, decanta aún más la balanza a una valoración prometedora.

El propio Barça está promocionando los números del futbolista a través de sus canales oficiales. "El efecto Rashford" publicó el club en sus redes hace unos días con sus números: 6 asistencias y 5 goles en los últimos nueve encuentros.

Son cifras que demuestran la capacidad de Rashford para producir y sin embargo aún transmite la sensación de que juega su partido y el equipo otro.

Muchos entrenadores sostienen que los equipos se construyen más a partir de las sociedades que de los sistemas y no me viene a la cabeza ningún compañero con el que haya construido algo nuevo o potenciado. Futbolistas como Balde o Lamine son dos ejemplos de cómo aún no han logrado hacer ese clic.

Es algo que el propio Flick ha detectado: en alguna rueda de prensa ya ha dejado entrever que Rashford aún no habla exactamente el mismo lenguaje que sus compañeros. No parece que tenga que ver con su actitud (ha llegado con la mejor predisposición), sino con su formación.

Rashford es un producto de la Premier: pocos futbolistas representan mejor los códigos del fútbol inglés. Su velocidad y golpeo parecen hechos para aprovechar el juego de ida y vuelta de Inglaterra, pero creció con los hábitos defensivos de una estrella.

Rashford fue el Lamine del United y se le pidieron cosas parecidas: que marcara diferencias en ataque y que dejara para sus compañeros el trabajo de intendencia. En el Barça tiene dos retos inmediatos: ajustarse a un fútbol con más capas y defender como uno más del ataque. Pero, también, un tercero que ha marcado su carrera hasta ahora: marcar diferencias de manera más regular.

En el Barça sigue transmitiendo la sensación de ser más un futbolista de grandes apariciones que de actuaciones completas. Puede que con eso le baste para ganarse su continuidad y ser importante, pero la duda razonable es si será algún día el futbolista que todos imaginamos.

Lo explicó Tuchel hace solo unas semanas: "El potencial es una palabra peligrosa en el deporte de alto nivel. Hay que rendir al máximo de manera constante. No se trata solo de talento, sino de demostrarlo día tras día, tanto en el club como con la selección. Si no lo hace, dentro de diez años podría arrepentirse".