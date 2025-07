Raphinha sería un magnífico primer capitán

Raphinha luce el brazalete ante el Vissel Kobe / Valentí Enrich

Lucir el brazalete de capitán de un equipo como el Barça es una enorme responsabilidad. En los últimos años, desde que la elección es de los propios jugadores a través de una votación, el vestuario no se ha complicado en exceso la vida y ha nombrado como a sus representantes a los que más tiempo llevaban en el equipo. A los entrenadores ya les ha parecido bien y tampoco se han metido de lleno, pero ya ha llegado la hora de tomar decisiones. Los hechos obligan.

A todos les queda claro que difícilmente Ter Stegen puede ser el portavoz de la plantilla tras el pulso que mantiene con el club a raíz del fichaje de Joan Garcia. Sería inimaginable que el alemán negociara, por ejemplo, las primas con Laporta o los representantes de la entidad. Pero llegado a este punto, ¿quién merece más ser el primer capitán del Barça?

Ronald Araujo y Frenkie de Jong son perfectamente válidos para seguir en el grupo de capitanes, aunque el proceso de renovación y el interés de la Juventus desgastó algo la relación del uruguayo con el club; y en el caso del neerlandés, si no fuera por el empeño de Hansi Flick, probablemente ya no seguiría vistiendo de azulgrana, después de ser incluso criticado a inicios de la pasada campaña por parte de afición.

Son muchos los culés a quienes les encantaría ver a un canterano portar el brazalete de primer capitán. Seguro que el referente de todos ellos, Lamine Yamal, llegará a serlo un día, es la evolución natural, pero ahora mismo se antojaría una elección algo precipitada. Hay que darle tiempo al tiempo y ya es un gran peso lucir, con todo el merecimiento, el dorsal ‘10’ que, en el caso del Barça, es sinónimo de excelencia.

Pedri, Cubarsí, Iñigo Martínez... son otros magníficos ejemplos de compromiso. Pero si hay un futbolista de la plantilla azulgrana que ya está en el grupo de capitanes y que se lo ‘curra’ día tras día con sus acciones, este no es otro que Raphinha. El brasileño es siempre destacado por los más jóvenes de la plantilla como el compañero que les ayuda sin esperar nada a cambio, que está encima, prácticamente como un hermano mayor, para todo lo que necesiten. No se le conoce ni un mal gesto, ni una mala palabra, a pesar de que sus primeros años en el Barça no fueron nada fáciles.

El de Porto Alegre está totalmente consolidado en el equipo y cuenta con la confianza plena de un Hansi Flick que le otorga el cartel de indiscutible y que, de hecho, ya le ha dado la vitola de líder del equipo incluso en los momentos en los que no ha portado físicamente el brazalete. Por ejemplo, siendo el encargado de dirigirse al árbitro como futbolista de campo.

Sacrificarse por el equipo, anteponer las necesidades del colectivo a las personales, poseer un fuerte carácter para defender a los suyos y no dejarse pisar, pero a la vez, saber contenerse (la temporada pasada no se perdió ni un solo partido por sanción) son características que debe tener todo gran capitán... y Raphinha las atesora ampliamente.

Para gustos, colores y seguro que cada uno de nosotros tiene sus preferencias, sus filias y sus fobias. Al final, los que eligen son los futbolistas entre las cuatro paredes de su espacio más sagrado, el vestuario, y Hansi Flick también tendrá esta vez algo que decir. Pero sería bueno que, después de lo sucedido con Ter Stegen, la elección fuera muy meditada y con profundos argumentos. Porque, como comienza este artículo, lucir el brazalete del Barça es una enorme responsabilidad. Además de un orgullo infinito.