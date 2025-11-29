Con Raphinha y Pedri, el Barça sobrevive a su defensa

Si alguien esperaba una reacción rotunda del Barça tras el contundente KO ante el Chelsea bastaron unos segundos del partido para tener claro que hay algo en el equipo que no funciona. El Alavés tardó un minuto en avanzarse en el marcador tras un inicio para olvidar y que deja muy pocos argumentos a la línea defensiva blaugrana. Y es que los vitorianos tuvieron hasta tres ocasiones claras para marcar en un descontrol que comienza a ser preocupante. El Barça acabó salvando los muebles en la primera mitad por la calidad de Lamine y, sobre todo, por la influencia ofensiva de Raphinha. El brasileño, hoy en día, es imprescindible para este Barça.

Raphinha es un jugador diferencial, que solventa partidos infumables en un par de acciones. Suyas fueron las dos asistencias de los primeros goles del Barça y suya también fue la estrategia ofensiva del equipo durante la primera mitad. No solo asistió sino que lideró la presión robando balones decisivos y, lo más importante, descifró el juego y los huecos del rival como nadie. Raphinha hace mejores a los demás y sinó que se lo digan a Balde con los huecos que le preparó el brasileño con sus movimientos. A falta de buen fútbol, algunos jugadores salen al rescate y el capitán ha vuelto para darle la vuelta a un equipo que no convence.

Si Raphinha fue de lo poco que se salvó, el otro gran protagonista fue Pedri. Salió en la segunda mitad y el Barça fue otro. Es el mejor centrocampista que tiene el equipo, un futbolista que hace suyo el partido y que entiende los tiempos del mismo. Da control y genera peligro. Y sin él, el Barça está claramente perdido. Sus 30 minutos sobre el terreno de juego es sinónimo de esperanza porque, tanto él como Raphinha, deben liderar a un grupo que parece jugar con demasiadas dudas y sin la intensidad deseada.

Sí, el Barça ganó y los tres puntos son lo único salvable para un equipo que, defensivamente, es un auténtico peligro. Curiosa metamorfósis la que ha experimentado el equipo de Flick de un año a otro. Es cierto que la defensa debe comenzar por los de arriba, pero nadie puede negar ya la nula contundencia de los futbolistas de atrás. Que el Alavés generara tanto peligro y que Joan García tuviera que salvar al equipo en más de una ocasión no es algo para estar especialmente satisfecho. El Barça ha notado muchísimo las bajas de futbolistas que van volviendo, pero las sensación de inseguridad es terrible. En la Liga cuela, pero en Europa te machacan.