Raphinha, el ídolo azulgrana que nadie vio venir

Raphinha, FC Barcelona / Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press

Tras dos veranos consecutivos siendo carne de traspaso, con su nombre en los mentideros azulgrana como una posible venta a la que siempre se opuso, Rafael Dias, Raphinha, vive ahora la cara amable del fútbol. Sus números - 24 goles y 15 asistencias -, tan impactantes como sorprendentes, y el liderazgo que imparte en el grupo, muy por encima del rango de un cuarto capitán, le otorgan un vuelo en el que, a día de hoy, no se le adivina el techo. Alineado con tamaña evolución, el Barça medita renovarle hasta 2029, dos años más de los que firmó. Desde luego, su rendimiento, determinante en las grandes citas - tres goles al Bayern y al Madrid -, lo merece.

No conozco a mucha gente que pueda defender no haber criticado a Raphinha. Yo lo hice. Reconozco que fui contundente, tal vez demasiado, y no tuve en cuenta que, en ocasiones, los contextos del juego pueden hallar espacios de éxito para jugadores que, en otro papel, parecen condenados a la mediocridad. Nadie vió venir a este Raphinha. En su rol de extremo puro, encorsetado en la derecha, errático en el uno contra uno y deficiente en la toma de decisiones, anduvo lejos de ser un delantero nivel Barça.

La aparición de Lamine, para él, resultó celestial. Le sacó de la banda y obligó, tanto a Xavi como a Flick, a explorar otros terrenos. En un modelo más vertical, por dentro y con más libertad, sin exigencia posicional, más importante en la presión que en la elaboración, atacando espacios, explotando la velocidad y pisando el área para el pase o el tiro, Raphinha se sale. Me alegro por él y por el Barça, al que ha demostrado quererle. Se ha ganado el respeto de todos. Disfrutémosle. Pero no me hagáis hablar del Balón de Oro. Aún es pronto para eso.

ResponderReenviar

Añadir reacción