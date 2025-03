Raphinha, gracias por la lección que nos ha dado

Raphinha abroncó a Vinicius para evitar que fuera amonestado / SPORT.es

Si usted, lector, es uno de estos poquísimos visionarios que se pueden contar con los dedos de una mano que creyó siempre en Raphinha sin desfallecer ni un solo minuto, no hace falta que continúe leyendo. Pero, en cambio, si pertenece a esta gran masa de ignorantes que lo despreciamos, lo vilipendiamos y lo quisimos expulsar de nuestro equipo, siéntese aquí, en este diván, con todos nosotros.

Y es que hace solo nueve meses, Raphinha meditaba su salida del Barça tras una temporada mediocre. Lo ha confesado en una sincera entrevista en ‘Globo Esporte’: “Las cosas no estaban saliendo, yo venía de una temporada por debajo de lo que podía entregar y veía gente pidiendo que me fuera”.

Hasta que aterrizó Hansi Flick, le pidió que se quedara, Raphinha volvió a creer en sí mismo, y el resto ya es historia: en tiempo récord pasó de tener un pie y medio a la triste e irrelevante liga de Arabia a ser uno de los futbolistas más cotizados del mundo y convertirse en un firme candidato al Balón de Oro.

Sus números son estratosféricos: máximo goleador en la Champions, lleva 27 goles y 18 asistencias en todas las competiciones solo en lo que llevamos de temporada. Y más allá de las estadísticas, es uno de los baluartes del nuevo y deslumbrante Barça, y el líder indiscutible de la selección brasileña: en el último partido se permitió incluso abroncar a Vinicius con toda la razón, una prueba más de que la única autoridad de verdad solo se gana en el césped.

La autoconfianza de Raphinha

La excepcional eclosión de Raphinha, que se ha producido a la edad tardía e infrecuente de los 28 años, demuestra en primer lugar su capacidad casi inhumana de creer en sí mismo cuando nadie más lo hacía. Es un ejemplo admirable de resistencia, fe y constancia como se recuerdan pocos en la historia moderna del fútbol.

Pero es también una brutal lección de humildad que nos ha dado a la inmensa mayoría de periodistas, opinadores y demás especies del entorno, que pensamos que Raphinha ya había dado lo mejor de sí mismo cuando en realidad estaba todavía por explotar.

Ni dentro, ni fuera

No nos engañemos: tampoco en la estructura del club, a excepción de Deco (su antiguo representante y valedor), no parecía que nadie diera ya un duro por el futbolista brasileño, que si se quedó no fue por el cariño recibido sino por su infinita autoestima. Si llega a ser por el periodismo, buena parte de los aficionados y la estructura técnica e institucional del Barça, Raphinha ya no sería jugador blaugrana.

Hoy, gracias sobre todo a él mismo, a Hansi Flick y a este capricho que no mencionamos nunca y que se llama azar, Raphinha es uno de los pocos futbolistas candidatos a ganarlo todo, tanto individualmente como colectivamente. El fútbol es maravilloso porque no solo nos divierte sino que además nos sirve para aprender siempre algo nuevo.

Raphinha es una de estas lecciones de humildad que no olvidaremos jamás cuando ya estemos disfrutando de uno de estos títulos que nos aguardan la vuelta de la esquina. Perdón, Raphinha, y muchas gracias.