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Opinión

Xavier Ortuño

Xavier Ortuño

Subdirector de SPORT

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Raphinha, mucho más que un brazalete

Raphinha se acuerda de Bardghji en su primer discurso como primer capitán del Barça

Raphinha se acuerda de Bardghji en su primer discurso como primer capitán del Barça

FCB

Raphinha es un capitán de galones, de los que se ganan con hechos. Y no de ahora. Los empezó a construir el año pasado, cuando entró en el grupo de capitanes y demostró ser justo lo que este vestuario necesitaba. Un futbolista que tira del carro, que cree en lo que se construye y en el que sus compañeros creen. El brazalete no le ha cambiado. Solo ha puesto nombre oficial a lo que ya ejercía.

Su estreno como primer capitán en el Camp Nou sonó a confirmación. A la de un camino que empezó mucho antes. El barcelonismo lo entendió y se lo hizo saber. Y él respondió como responden los líderes: con un discurso ejemplar. Antes que hablar de títulos, se acordó del que sufre. Dedicó una pronta recuperación a Roony Bardghji y se puso a su disposición. Felicitó a los campeones del mundo. Habló del peso de vestir esta camiseta. Palabras medidas y sinceras.

Después llegó el penalti. Habrá muchos días en los que Raphinha dé un paso al lado y le ceda la pelota a Lamine. Un buen capitán también reparte y hace crecer a los suyos. Pero en el Gamper, en su estreno con los galones, tocaba cerrar el discurso sobre el césped. Y lo cerró. Forzó la falta, cogió el balón y lo clavó. Sin gestos hacia la grada. Solo un mensaje: aquí estoy yo.

Esa es la esencia de este Raphinha capitán. No se esconde y no se arruga. Si el equipo necesita un gol, lo busca. Si un día falta un nueve, se deja la piel de nueve. Está dispuesto a darlo todo y, sobre todo, a que el equipo lo dé con él. Un líder se mide por lo que genera a su alrededor. Y Raphinha arrastra, lidera con autoridad en el campo y en el vestuario.

Lo mejor es que hay conexión. La grada lo siente suyo y él siente suya a la grada. Esa complicidad no se compra ni se hereda con el brazalete. Se construye con entrega y con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Raphinha lo transmite en cada gesto.

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