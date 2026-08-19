Raphinha, mucho más que un brazalete

Raphinha es un capitán de galones, de los que se ganan con hechos. Y no de ahora. Los empezó a construir el año pasado, cuando entró en el grupo de capitanes y demostró ser justo lo que este vestuario necesitaba. Un futbolista que tira del carro, que cree en lo que se construye y en el que sus compañeros creen. El brazalete no le ha cambiado. Solo ha puesto nombre oficial a lo que ya ejercía.

Su estreno como primer capitán en el Camp Nou sonó a confirmación. A la de un camino que empezó mucho antes. El barcelonismo lo entendió y se lo hizo saber. Y él respondió como responden los líderes: con un discurso ejemplar. Antes que hablar de títulos, se acordó del que sufre. Dedicó una pronta recuperación a Roony Bardghji y se puso a su disposición. Felicitó a los campeones del mundo. Habló del peso de vestir esta camiseta. Palabras medidas y sinceras.

Después llegó el penalti. Habrá muchos días en los que Raphinha dé un paso al lado y le ceda la pelota a Lamine. Un buen capitán también reparte y hace crecer a los suyos. Pero en el Gamper, en su estreno con los galones, tocaba cerrar el discurso sobre el césped. Y lo cerró. Forzó la falta, cogió el balón y lo clavó. Sin gestos hacia la grada. Solo un mensaje: aquí estoy yo.

Esa es la esencia de este Raphinha capitán. No se esconde y no se arruga. Si el equipo necesita un gol, lo busca. Si un día falta un nueve, se deja la piel de nueve. Está dispuesto a darlo todo y, sobre todo, a que el equipo lo dé con él. Un líder se mide por lo que genera a su alrededor. Y Raphinha arrastra, lidera con autoridad en el campo y en el vestuario.

Lo mejor es que hay conexión. La grada lo siente suyo y él siente suya a la grada. Esa complicidad no se compra ni se hereda con el brazalete. Se construye con entrega y con coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Raphinha lo transmite en cada gesto.