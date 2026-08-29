Raphinha ahorrará 100 millones al Barça

Laporta y Deco ya saben que Julián no jugará en el Barça. Le esperarán hasta el último minuto, pero no vendrá. Sin embargo, lo más curioso es que la solución estaba en casa. Flick ha decidido reinventar a Raphinha. Una decisión arriesgada, pero que empieza a funcionar. De momento, el brasileño encabeza la lista de goleadores junto a Mbappé y eso ha propiciado que los 100 millones que el club tenía preparados para fichar al delantero argentino ya no parezcan tan imprescindibles.

Mientras, el silencio de Julián, que podría romperse este fin de semana, empieza a ser ensordecedor. El argentino sigue sin saber dónde jugará y es el principal damnificado de un culebrón que se ha alargado demasiado. Pero no es el único. El Atlético ya afronta su tercer partido de Liga sin su delantero titular y corre el riesgo de perder a su estrella por menos dinero del que tenía previsto ingresar.

Y el Barça también es víctima de esta historia. Julián era el elegido. Durante meses fue el delantero señalado para liderar el nuevo proyecto tras las salidas de Lewandowski y Ferran Torres, pero no han logrado el objetivo. Eso sí, ha aparecido Raphinha como gran salvador.

El brasileño ha cambiado de posición, se ha acercado al área y está demostrando que también puede ser un goleador. Si el invento de Flick funciona durante toda la temporada, habrá que hacerle un monumento al técnico alemán. Y aquí está la clave: Raphinha no solo está marcando goles, sino que está haciendo menos necesario gastar 100 millones.

Quedan cuatro días para el cierre del mercado y el escenario parece cada vez más definido. Salvo sorpresa, el Barça no fichará mientras Atlético y Arsenal esperan que Julián decida su futuro. Solo le falta una cosa al argentino: hablar. Que explique qué ha ocurrido y que ponga a cada uno en su sitio.

Es cierto que a Julián le quedaría la vía laboral, que los expertos avalan, pero llevar este conflicto a los tribunales sería abrir una puerta peligrosísima en el fútbol.