Quitarle méritos a todo lo que logra el Barcelona

Es lo que quieren, quitarle valor. No la gano yo o no la gana mi equipo, no vale nada. La hemos regalado. Se la están regalando entre todos, si la gana el Barcelona, es una liga devaluada.

Parece increíble que estemos hablando de una liga en la que el Barcelona está rondando el ritmo de hacer 100 puntos, algo que no se ha conseguido más que dos veces más en toda la historia de la liga y con un tal Leo Messi liderando el Barcelona de Tito Vilanova y un tal Cristiano Ronaldo en pleno apogeo liderando a los blancos.

Objetivo: Quitarle méritos al Barça, no le busquen más razonamientos. No le den más vueltas. ¿ Alguien osó decir que la del año pasado fue una liga devaluada ? ¡Por favor! Eso es motivo casi de excomunión. Y eso que el Sevilla la campaña pasada fue Segundo mucho tiempo del campeonato y el Atlético y el Barcelona navegaron a distancias siderales en la clasificación. No recuerdo ningún comentario despectivo o tendente a devaluar la liga ganada por los blancos con todo merecimiento y eso que el Barcelona soltó a Messi y a Griezmann en pleno mes de agosto antes de empezar el campeonato, como lo será igual de merecida la del Barcelona si termina culminando el campeonato en las diez jornadas que faltan.

Siempre aparece el comentario recurrente de que en Europa el Barcelona ha hecho el ridículo o le han eliminado dos veces o no ha competido para restarle valor a la temporada.

Miren, ganar una liga es muy complicado. El Barcelona lleva 26 en su más que centenaria historia y eso que Leo Messi y los suyos elevaron en casi una decena más esas cifras.

Cualquier entrenador de prestigio lo reconoce y lo valora. La liga es la temporada. El resto son premios añadidos. Claro que a todos les encanta ganar la Champions League, pero el todopoderoso y millonario PSG aún no lo ha conseguido con ingentes cantidades de millones invertidlas, y el mismísimo Manchester City de Pep Guardiola, con una gran resultado en la Premier, gran dominador del fútbol doméstico británico, aún no ha sido captar de levantar la orejona. No, no es fácil, pero eso no debe quitarle valor a lo que haces durante la mayor parte del campeonato, las treinta y ocho jornadas de la liga.

Entiendo el enfado y el malestar de Xavi, con lo que ha costado llegar hasta donde están, con 21 porterías a cero, encajando solo 9 goles en liga, sobreviviendo a largas lesiones de jugadores importantes, adaptándose al parón mundialista.. Pero Xavi es el primero que sabe que todo lo que viste de azulgrana genera envidia en muchos ámbitos y ambientes, en muchos mentideros y en muchos cometarios interesados. Le indigna, le molesta , pero no le sorprende. Es perro viejo en esto del mundo del fútbol y las ha vivido de todos los colores.

El Barcelona es el rival, en algunos casos hasta el enemigo. Es el objetivo a denostar. Todos tiran contra él. Por eso quieren devaluar la liga porque es del Barcelona. (El Barcelona ya le ha ofrecido la renovación a Jordi Cruyff) o el futuro de Jordi Cruyff en el aire. Fundamental en el trabajo para armar la plantilla, Jordi Cruyff cuenta con el respaldo mayoritario del club. Ya tiene sobre la mesa la oferta para renovar. Pero el holandés no quiere vincularse más que de año en año pues le gusta trabajar con la máxima libertad. Tiene ofertas muy interesantes de Inglaterra pero hasta final de temporada no decidirá. Posiblemente dependerá de si al final el club consigue rebajar gastos y que el FairPlay permita armar una plantilla competitiva como desean en el área deportiva, si no podría pensar en otras ofertas.