¿Se quiso disfrazar Manolo de Mourinho?

El contraste entre las ruedas de prensa previas al derbi de Hansi Flick y Manolo González fue enorme. Si Flick fue correcto y respetuoso en todo momento a Manolo le pudo perder su pasión. Mientras el alemán elogió de manera sincera a su colega y no se metió en ningún charco, el entrenador perico dejó frases poco elegantes a pocas horas antes de un partido que se prevé tenso y complicado.

Es evidente que para Flick es un partido más y para Manolo es un partido señalado en el calendario. Con la preocupación existente ante lo que puede suceder en el campo se hubiera agradecido un discurso menos caliente del entrenador del Espanyol.

El trabajo de Manolo González en el Espanyol está siendo excelente, esto es indiscutible. Manolo es el mejor entrenador que puede tener el Espanyol, un club que por fin ha encontrado un técnico de la casa que da la talla. Manolo es un técnico que aporta conocimiento, competitividad y que ha logrado que la cantera vuelva a ser la base de un Espanyol que compite mejor que nunca.

Flick y Manolo en el tradicional encuentro de entrenadores / Oriol Rubio

Dicho esto, su rueda de prensa previa al derbi estuvo lejos de ser modélica. Manolo perdió la oportunidad de seguir la línea impecable que mostró el director de comunicación del club Xavi Andreu. En una entrevista reciente en RAC1. Andreu estuvo muy didáctico con unas palabras que pedían paz al derbi pero Manolo fue más pasional que cerebral.

La primera idea muy discutible de Manolo ha sido calficar como un error la designación del catalán García Verdura como árbitro del Espanyol-Barça. El entrenador del Espanyol se asemejó, seguramente sin desearlo, al Mourinho del Real Madrid que buscaba influir en los arbitrajes con declaraciones provocadoras.

Criticar a los árbitros antes de los partidos hasta ahora solo lo veíamos en Real Madrid TV . ¿Se imaginan a un árbitro criticando la convocatoria de un entrenador? Discutir decisiones después de los partidos es algo totalmente normalizado y habitual pero ponerse la venda antes de la herida no ayuda en nada al ambiente pre derbi. En este sentido, asegurar que si García Verdura se equivocase a favor del Espanyol tendría que salir de Catalunya es poner más leña a un asunto que ya viene demasiado caliente. El Real Madrid y su entorno ya están 'apretando' lo suyo para presionar a los árbitros que dirigen al Real Madrid y al Barça con la excusa del caso Negreira. Seguir en esta línea parece más propio de Mourinho que de Manolo González.

Manolo González no evitó la polémica en su rueda de prensa / Oriol Rubio

Las referencias a lo que sucedió con Figo hace más de dos décadas tampoco ayudan a calmar los ánimos de una afición que llega muy 'motivada' a este derbi. Manolo también ha hablado de posibles 'celebraciones raras' de los jugadores del Barça sin venir a cuento.

La rivalidad es necesaria y bonita pero la educación y el respeto también. Manolo está en todo su derecho de opinar sin filtros y según lo que le marque su corazón pero unas horas antes del derbi la prudencia pedía un discurso más calmado. El técnico blanquiazul no cambiará su manera de ser pero antes de un partido así podría haber modulado su discurso.

Manolo González, durante el partido ante el Getafe del curso pasado / EFE

Si Flick hubiera afirmado que es un error la designación arbitral o se acordase de lo que ha sucedido en los últimos derbis en Cornellà habría que criticarle con la misma severidad pero el alemán ha optado por un perfil bajo impecable que no ha seguido su homólogo en el Espanyol.

Los entrenadores se pueden calentar durante los partidos o instantes después de los mismos y eso es criticable aunque hay el atenunante de las altas pulsaciones. Flick se equivocó con su butifarra y casi todos los entrenadores cometen errores en caliente y no hay que justificarlos pero es más difícil de entender caer en ello en frío con tiempo para haber preparado el discurso que tocaba.

El aficionado del Espanyol está al lado, con razón, de su entrenador y aplaudirá este discurso pero esperemos que nadie traspase la línea de la deportividad en un derbi muy especial.