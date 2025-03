Todos quieren ensuciar una Liga que se va tiñendo de azulgrana

Hansi Flick durante el Barça - Osasuna de Liga en Montjuïc / EFE

La Liga entra en su fase decisiva. A falta de diez jornadas, el Barça aventaja en tres puntos al todopoderoso Real Madrid, al equipo que sumando Mbappé a Vinicius, Rodrygo y Bellingham se iba a pasear por el campeonato.

El excelente rendimiento del equipo de Hansi Flick en todas las competiciones no está siendo bien digerido en la capital y, temiéndose lo peor, hace tiempo que están intentando ensuciar una Liga que se está tiñendo de color azulgrana. Lo hacen desde el propio Real Madrid y también desde fuera gracias a una legión de comunicadores que beben siempre en fuentes blancas.

Sacando a pasear el nombre de Negreira siempre que les conviene, han intentado ensuciar la Liga con los arbitrajes. A través de Real Madrid Televisión y en las propias ruedas de prensa. También con comunicados de protesta tras ceder puntos ante Espanyol, Atlético de Madrid y Osasuna y ver como el Barça les daba caza. Luego llegaron las protestas por el calendario y las famosas 72 de descanso entre partido y partido, amenazando el propio Carlo Ancelotti con no presentarse a un encuentro si se repetía la situación, como si al resto de equipos no les hubiese sucedido nunca. Es habitual que los equipos que juegan Europa League no tengan esas 72 horas de descanso y el propio Barça solo tendrá 64 entre el encuentro ante Osasuna colocado por la Federación en pleno parón de selecciones y el partido contra el Girona de este domingo.

El nuevo capítulo es la impugnación por parte de Osasuna del partido del pasado jueves que el Barça de Flick ganó siendo muy superior a los navarros. No aparece en esta ocasión la mano del Real Madrid, pero sí la de sus propagandistas, que desde que el árbitro del partido indicó la finalización del mismo alimentaron la posibilidad de la impugnación y de que el Barça pudiese perder los tres puntos. Saben que el recurso de Osasuna no tendrá apenas recorrido, pero ya lo están utilizando para seguir ensuciando un campeonato que está dominando el Barça con absoluta justicia. Una más. Y seguramente no será la última hasta final de Liga.

El papel de Osasuna también tiene tela. Como me recordaba este viernes un buen culé como Manu, los navarros impugnaron hace dos años un partido de la Copa de la Reina que habían perdido (0-9) contra el Barça y acabaron eliminando a las azulgranas. Ahora, tras haber ganado solo un partido de los últimos dieciséis que ha disputado en la Liga y acercándose de forma peligrosa al descenso, Osasuna hace lo propio con un partido en el que fue superado claramente. Ellos sabrán lo que hacen. Todo para ensuciar una Liga que está dominando el Barça.