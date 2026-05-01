¿Para qué quiere el Barça la cantera? ¿Para Estados Unidos?

Imagínense que encuentran oro en su propiedad y consiguen un permiso para extraerlo. Compran todos los instrumentos necesarios, gastan un dineral en infraestructura, montan un sistema de tuberías y el resultado termina cayendo al mar por una serie de circunstancias.

En vez de buscar una solución, siguen repitiendo la historia cada día y, al cabo de un año, han extraído 100 kilos de oro sin obtener ningún beneficio. Sería del género tonto. Cambien el oro por los canteranos del baloncesto azulgrana y el mar por las universidades de Estados Unidos.

Desde que se puede pagar a jugadores en edad universitaria, la cantera del Barça ha ido perdiendo jugadores sin solución de continuidad en un mal endémico del baloncesto actual que también ha sufrido el Real Madrid con Declan Duru, Sidi Gueye o Mitar Bosnjakovic.

Dame Sarr protagonizó una triste 'tocata y fuga' en el Barça / DUKE UNIVERSITY

Todo empezó cuando Dame Sarr cambió un Clásico con el primer equipo pon unos partidos en Estados Unidos. Acabó marchándose y semanas después lo siguió Raúl Villar. Antes se fue Jakucionis y esta semana han anunciado su adiós Sayon Keita y Joaquín Boumtje Boumtje.

¿Para qué montar una macroestructura de cantera como la del Barça? ¿Para que la prensa se excite con mates de niños de 13 años? ¿Para que la afición se ilusione con chavales que nunca jugarán en el primer equipo? ¿Para hacerles el trabajo a las universidades de EE.UU.?

La situación es de no retorno y la pelota está en el tejado de los clubs y, sobre todo, de la FIBA. El máximo organismo del baloncesto mundial debe tomar cartas en el asunto o los clubs deben obligarla a ello. ¿No tienen tanto dinero las universidades? ¡Pues que paguen!

Mohamed Dabone es la gran joya de la cantera del Barça / NCAA PLAY REWIND

En el fútbol hay derecho de formación. Aquí vale con contactar con el entorno de los jugadores y preguntarles cuánto cobran en el Barça de Liga U. O, por ejemplo, el ruso Egor Amosov en el Real Madrid. ¿40.000 euros?

Pues les ofrecerán 500.000 o un millón de euros ¿Y qué van a hacer? ¿Quedarse y renunciar a su gran oportunidad? Esto no es una novela romántica de Romeo y Julieta, es la vida real. O alguien limita este cachondeo o habrá que eliminar las canteras.

¿Cuántas decenas de miles de reproducciones se han hecho con las maravillas de Mohamed Dabone? Pues este joven de oro de tan solo 14 años será para el Barça como el del ejemplo inicial. Un sensacional trabajo de orfebrería para que luzcan la joya al otro lado del Atlántico.