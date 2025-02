¿Qué quiere la afición del Barça?

Lewandowski marcó el cuarto gol del Barça ante el Atlético en Copa del Rey / VALENTÍ ENRICH

Hay algo muy culé, hasta me atrevería a decir que catalán, que es eso de quemarlo todo a la mínima, de ver el vaso medio vacío en vez de medio lleno cuando en realidad está a rebosar. Sufro de la misma enfermedad, así que no voy a juzgar este rasgo tan nuestro a pesar de estar equivocados. Ayer, tras los dos goles en los primeros cinco minutos, volvimos a tener un brote enfermizo y autodestructivo: el drama en las casas azulgranas.

¿Cuántos comentarios apocalípticos salieron de la boca de los culés al ver que perdíamos por dos tantos antes, siquiera, de podernos acomodar en el sofá? Pero el trabajo bien hecho y la realidad siempre se empeñan en ponernos en nuestro lugar. Lo que parecía un drama acabó siendo la certificación de que este año la actitud del equipo es la actitud de alguien que quiere ganarlo todo, la revelación que ansiábamos desde hace muchas temporadas.

Hace un año, con el mismo guion de partido, nos hubiésemos ido a dormir enfadados y con una goleada antológica. Pero ayer no fue así, aunque muchos, los que sufren de culeritis crónica, al terminar el encuentro se ofuscaron en buscar la parte negativa de un espectáculo excelso. Que no se puede salir dormido en un encuentro de este nivel lo puedo comprar, que debemos aprender a cerrar mejor los partidos que tenemos de cara, también, pero toda la retórica que habla de fracaso y ridículo, ni la compro ni la respeto. Simplemente porque carece de veracidad y objetividad.

¿Quién nos hubiera dicho en agosto que estaríamos disfrutando como lo estamos haciendo? Muy pocos -por no decir prácticamente nadie-. Con la llegada de Flick y después de la derrota en el Gamper, fuimos muchos los que vimos de nuevo un futuro negro, y aun teniendo motivos, volvimos a caer en el pesimismo prematuro. Solo dos gatos, uno de ellos mi compañero de columnas Lluís Carrasco, pidieron poner el freno de mano a la negatividad y tiempo para un proyecto ilusionante. Tenían razón.

El Barça divierte y está más vivo que nunca. Algunos no entienden que la verticalidad (sumando la juventud e ingenuidad de gran parte de la plantilla) implica vivir, a veces, partidos tan divertidos como caóticos: los que crean que podemos defender como italianos al mismo tiempo que atacar verticales y veloces como brasileños, o saben poco de fútbol o son unos soñadores utópicos que no les queda otra que vivir eternamente entre la falsa ilusión y la frustración.

Que se deba mejorar aspectos para saber ponerle el lazo al regalo no quita que este equipo haya pasado de la noche a la mañana de ser un equipo vulnerable a un equipo temido por cualquier club del mundo. Y este éxito es mérito de un Hansi Flick que ha sabido sacarle el máximo provecho a cada uno de los jugadores de una plantilla repleta de niños. Lo que ocurrió ayer en el partido de copa ante el Atlético de Madrid es lo que pedíamos los culés hace tiempo: que ver al Barça dejase de ser una tortura y que fuese algo divertido.

Y nadie me puede negar que nos lo estamos pasando muy bien. Pase lo que pase, aun no ganando ninguna competición esta temporada, debemos estar muy tranquilos: el Barça tiene equipo para años, el Barça acabará ganando muchos títulos más pronto que tarde. No quememos la casa antes de tiempo.