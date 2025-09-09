Joan Laporta y Hansi Flick, en una visita de las obras / FCB

La primera vez que el presidente, Joan Laporta, se pronunció públicamente sobre el regreso al Spotify Camp Nou, vaticinó que sería en noviembre de 2024, coincidiendo con los actos del 125.º aniversario del club. La segunda, casi un año después, fue en rueda de prensa el 3 de septiembre de 2024, cuando, sin concretar fecha, afirmó que se mantenía el plan inicial o, a lo sumo, se retrasaría hasta inicios del 2025. Sin embargo, el mensaje más sorprendente fue el del pasado 25 de junio, cuando se anunció en un vídeo, a bombo y platillo, que el ansiado regreso tendría lugar en el Gamper del último 10 de agosto. Ninguna de las tres opciones se ha cumplido, de modo que el ridículo ha sido sonado.

¿Quién ha engañado a Laporta durante tanto tiempo? Uno quiere pensar que al presidente y a sus directivos los han embaucado, aunque eso sea tanto o más grave que si hubieran mentido intencionadamente. Si a Laporta le han falseado la realidad, hoy mismo debería poner de patitas en la calle a los ejecutivos responsables. Por el contrario, si asume el descalabro y ha sido él quien ha alimentado la mentira continuada para quedar bien con Goldman Sachs u otros acreedores, está obligado a explicarse con sumo detalle en la comparecencia que realizará a final de semana. Su credibilidad está hoy muy tocada. Recuerden aquella frase que tanto daño hizo al presidente, Josep Lluís Núñez: "Al socio no se le puede engañar".

Laporta, explicaciones al margen, está también en deuda con el presidente de LaLiga, Javier Tebas, que, ha permitido que el encuentro del domingo se dispute en el estadio Johan Cruyff. Un hecho excepcional, ya que este estadio no reúne la capacidad mínima de espectadores exigida por la propia Liga y en el que todavía se están instalando las cámaras del VAR.

En fin, que la imagen que está transmitiendo estos días el Barça es de vergüenza ajena. Solo la parte deportiva, con Hansi Flick a la cabeza se salva de la quema. Y todo ello, en los inicios de una temporada que acabará con elecciones a la presidencia.