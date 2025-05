¿Quién está detrás de la última palanca del Barça?

Laporta, en la presentación de Barça Mobile con los representantes de Zetexa Global Private Limited / FC Barcelona

La obligación del periodismo es hacerse preguntas... y hacerlas para que la opinión pública pueda tener una información veraz. El choque de trenes se produce cuando al poder no le interesa que el periodismo haga bien su trabajo por temor a perjudicar sus intereses, algunos espurios. Tampoco que haya máxima transparencia, aunque la pregone, se la exija a los demás y no se la aplique así mismo.

Miren cómo está la política española. Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo hace tiempo que no admiten preguntas de los periodistas. Y en el Real Madrid, Florentino Pérez.

El FCB, hasta el día de hoy, ha impedido conocer detalles importantes de la última palanca anunciada, el de la empresa que ha comprado los derechos de explotación de los asientos VIP, que es la misma que se ha quedado con el negocio de la telefonía móvil del FCB (“una mina de oro”, según palabras del presidente Joan Laporta) y la estructura de telecomunicaciones del nuevo Camp Nou. Es decir, hablamos de New Era Visionary Group (NEVG). No es un tema menor, porque esa palanca hizo posible la inscripción de Olmo y debe ser la que permita tener 'Fair Play' financiero y estar en la regla de fichajes 1:1.

El FCB nunca quiso que se supiera que New Era aportaba la última palanca. ¿Por qué? Fue el periodismo (El Confidencial) quien lo descubrió. Supongo que no debería ser fácil explicar que tu socio estratégico estaba en una oficina compartida en un opaco emirato árabe, que su sede en Barcelona se ubicaba en un piso particular y que no tenía estructura ni trabajadores. Y dejemos al margen el perfil de los administradores, tanto el del moldavo como del representante en España.

Cuando el presidente de New Era, Ruslan Birladeanu, se presentó en el Mobile Congress de Barcelona, el FCB impidió que los periodistas se acercaran a él y se lo llevaron en volandas. Y en la fiesta de presentación del acuerdo, tampoco se permitieron preguntas, solo oímos el parlamento de los interesados.

Miren, ese día, el FCB ocultó información en su comunicado oficial, cuando en su código ético se dice que “el Club debe mantener en todo momento el compromiso de ofrecer una información amplia, veraz, completa, clara y precisa”. En esa presentación se le ‘olvidó’ decir al FCB que la tecnología para desarrollar el negocio de Barça Mobile, New Era lo hacía con una empresa de la India llamada Zetexa Global Private Limited. Sus representantes estuvieron en la presentación y se fotografiaron con Laporta y Birladeanu. ¿Por qué los ocultaron?

A mi entender, este tema de NEVG es más grave todavía que el de Limak. La constructora turca se benefició descaradamente del cambio a última hora de las condiciones del ‘tender’, pero al menos se sabía que tenía miles de trabajadores y había hecho grandes obras en su país. Era alguien, aunque no estuviera entre las mejores constructoras de Europa. Otro misterio por resolver. Al final se lo dieron a Limak porque lo hacía más rápido que nadie, por menos dinero y porque pagaba un millón de euros por día de retraso. El Camp Nou se acabará un año más tarde. ¿Y? ¿Pasa algo? Circulen...

New Era Vision Group fue presentado por el FCB como líder en el sector de las telecomunicaciones. Una aseveración absolutamente falsa. Jamás había hecho nada en telecomunicaciones, no tenía ningún cliente, no existía. Todo el ‘montaje’ y el desarrollo tecnológico del negocio lo ha hecho después de haber recibido, a dedo, el encargo del FCB.

No puedo evitar preguntármelo: ¿Cómo es posible que el FCB le haya otorgado un negocio tan estratégico, de tantos millones de euros, a una sola persona que representa a una empresa, ubicada en un paraíso fiscal, que se ha creado ‘ad hoc’ para quedarse con ese contrato? ¿No había en España y en Europa multinacionales de prestigio que hubieran aportado todos sus conocimientos, empleados e infraestructura?

Y en medio de todo, algo mucho peor todavía: un olor enorme a presunto plagio. La compañía catalana de telecomunicaciones Parlem le había presentado exactamente el mismo modelo de negocio, llamado ‘Barça Connect’, al director de compras del FCB, César Martínez, hombre clave en el club. Meses después, el FCB anunció el acuerdo con New Era bajo el nombre de ‘Barça Mobile’. Para poder desarrollarlo, como New Era no tenía un solo trabajador, fichó más tarde a empleados cualificados de Parlem.

Propuesta que la empresa de telecomunicaciones Parlem le hizo al FCB meses antes de aparecer New Era / SPORT

¿New Era tiene la capacidad económica para comprar la explotación de los asientos VIP del Camp Nou? ¿Qué actividad desarrolla para haber conseguido tantos millones de euros? ¿Quién/quiénes hay/están detrás? Ya se ha escrito que están intentando revender esos derechos. De ser cierto, se demostraría que habría jugado un mero papel de intermediario en función de los intereses del FCB, convertido ya en todo un experto de Dubai, Qatar y otros Emiratos. Cuando nos dejen, seguiremos haciendo preguntas.