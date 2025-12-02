Querido Ronald Araujo, siempre contigo

Cuando hablamos de cosas serias como la salud mental, me da completamente igual perder todas las competiciones y me importa bien poco ganar uno, dos o cien partidos. Menos aún buscar quien ha cometido este u otro error o quien ha defendido mejor o peor. Ronald Araujo no es solo un gran jugador, es un gran tipo; siempre que ha tenido la oportunidad lo ha demostrado. Alegre, divertido, humilde, trabajador… es lo que se le pide al capitán de cualquier equipo profesional. Y lo que no merece, ni él ni nadie, es esta cacería indiscriminada por parte de una panda de descerebrados que no solo son el mal de fútbol, sino que son el mal del mundo.

La maldad y la confusión reinan el panorama actual; ciertos tipejos (algunos de una cierta edad) no tienen la capacidad para diferenciar el juego de lo personal, el espectáculo de lo humano. Y entonces ocurre lo que ocurre. Uno o mil errores, una o mil eliminaciones, no son –por supuesto– motivo para linchar a nadie. Pero en un momento donde todos tenemos un altavoz, donde el desequilibrio impera, sobresalen esos cobardes e ignorantes que escondidos tras una pantalla y -muchos de ellos- tras una falsa identidad, se permiten el insulto indiscriminado y vejatorio, se permiten extrapolar los 90 minutos futbolísticos a lo personal. A estos, Ronald, que los zurzan.

Tú, que en una época de desilusión trajiste la esperanza bajo el grito unánime de “uruguayo, uruguayo…” y que has demostrado siempre el amor hacia este Club, mereces todos los respetos habidos y por haber; en las buenas y en las malas. Tú, guerrero por naturaleza, tienes el derecho a pedir respecto en la crítica, esa crítica que aceptas como legítima y eres el primero en hacerte. Todo lo demás, bien lejos. Querido Ronald Araujo, tómate el tiempo necesario, recupérate y vuelve curado y recargado de nueva y buena energía. Muchos culés, la mayoría, estamos contigo.