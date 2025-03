Sin querella no hay justicia

Joan Laporta, durante su intervención en el Mobile World Congress / Valentí Enrich

El comunicado emitido por Joan Laporta el 20 de marzo llegó a la prensa a través de un mensaje de ‘Whatsapp’ enviado por Jordi Finestres, jefe del Gabinete de Presidencia del Barça. El máximo dirigente optó por esta fórmula en lugar de hacerlo junto al membrete del FC Barcelona. Tampoco optó por incluir el nombre de su despacho profesional, Laporta & Arbós. En definitiva, la intención, pese a que el encargado de remitir el texto fue un empleado del Barça, era mostrar su queja a título personal. Así debía ser porque en el documental que provocó su respuesta, ‘Laporta Gate – Caso Reus 2’, a quien acusan de estafa es a Joan Laporta, no al Barça.

Sin embargo, el comunicado asegura que en el trabajo del periodista Andreu Raulet “atentan contra mi honorabilidad y la del club que presido, el FC Barcelona”. Añade más adelante “contra el buen nombre de mi familia y de la institución que los socios y socias del club me concedieron el honor de presidir”. En definitiva, según el propio Laporta, el documental vierte acusaciones que no solo le afectan a él, sino también a la entidad.

Y son acusaciones muy graves, gravísimas, tales como pagar con el dinero del Barça las deudas contraídas por las empresas Core Store y CSSB con los inversores que ayudaron a estas compañías, propiedad a partes iguales de Joan Laporta, Joan Oliver, Xavier Sala-i-Martin y Rafa Yuste. En algunos casos, supuestamente ya se estaría haciendo, como ocurre con los ejecutivos Toni Cruz (Barça Produccions) y Bryan Bachner (Barça Vision). En otros, como el de las hermanas Tartas, que en el documental aseguran haber recibido la oferta para cobrar del club sin necesidad de trabajar, no se ha dado. A su hermano, pintor, según explican ellas mimas, le habrían ofrecido pagar la deuda adquiriendo sus cuadros por parte del Barça.

Queda claro, pues, que el Barça es también un afectado directo, como institución, de todo lo que se dice en el documental de Raulet. Y es aquí cuando el comunicado de Laporta chirría porque lo que faltó es, al día siguiente de su estreno, personarse en el juzgado para luchar por su honorabilidad y la de los socios y socias que le hicieron presidente para dirigir el club de forma honesta y siempre anteponiendo los intereses de la entidad a la suya propia, algo de lo que no debería existir ningún tipo de duda. Cada día que pasa sin que el dirigente cumpla con la amenaza que plasmó por escrito es sembrar dudas alrededor de su gestión. No puede permitírselo él, pero, sobre todo, no puede permitírselo el club. La masa social tiene derecho a ser defendida por las graves acusaciones que dañan su imagen. Como abogado que es, sabe perfectamente que las demandas no se anuncian, se ponen. Si no hay querellas, habrá quien piense que el único objetivo era hacerse el indignado.