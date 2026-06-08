¿Qué nos quedará cuando no nos quede Marc Márquez?

Tras gran parte de mi vida siguiendo cada una de las heroicidades de Marc Márquez en pista, sus palabras después de ganarle el pulso a Pedro Acosta en la sprint de Balaton Park no hicieron más que inundar mi ser de nostalgia. "Los jóvenes llegan, y todos los atletas tienen su momento. Es una trasición natural, que ellos poco a poco te vayan empujando. Pero habrá un momento que te irán apartando más que empujando". Volvió a ganar el domingo, a sus 33 años, demostrando que aún queda Marc para rato. Pero es una realidad que el momento de dejarle marchar está cada vez más cerca... aunque nos duela.

Es una sensación de lo más extraña. Afrontar cada fin de semana sabiendo que, aunque el campeón aún tiene mucho que ofrecer, el reloj de arena va consumiéndose y cada segundo que pasa es uno menos para que el motociclismo despida, de nuevo, a una de las mayores leyendas.

Marc Márquez celebrando su victoria en Balaton Park (Hungría) / Boglarka Bodnar / EFE

Ya sucedió con otros antes. Sin ir más lejos, Valentino Rossi en 2021. O Dani Pedrosa en 2018... yo tenía entonces 18 años recién cumplidos y no pude contener la emoción al ver al pequeño Samurái, tan suyo, tan tímido, anunciar entre lágrimas que ponía punto y final a su etapa como piloto a tiempo completo en el mundial tras una vida entera dedicada a las carreras.

Se lo merecía, tras sacrificar su infancia, adolescencia y vida personal, incluso poniendo en riesgo su integridad física más de lo que nunca hubiese deseado. Porque así es este deporte. Te da tanto como te arrebata.

Las despedidas son ley de vida. Y por eso, el día que Marc decida colgar el casco, se lo va a merecer más que nadie. Lo supe al verle lograr su victoria número 100 este fin de semana, exactamente un mes después de pasar por quirófano por octava vez desde julio de 2020.

Mientras muchos se lamentan y creen que la compeitición sufrirá un auténtico vacío sin Marc, su gran estrella... la cita en suelo húngaro no hizo más que evidenciar que el futuro está aquí. Y que hay motivos para creer en que será brillante a nivel deportivo.

Marc Márquez y Pedro Acosta batallaron en Hungría / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El fin de semana del 'Tiburón de Mazarrón' en Hungría fue sensacional. Sublime. Se colocó en la parte alta de la tabla en cada una de las sesiones pese a que compite en clara inferioridad, con una RC16 lejos de dar la talla ante las Aprilia o las Ducati. Pero ahí es donde el piloto marca la diferencia.

Una diferencia como la que marcó Fermín Aldeguer, aún recuperándose de su compleja lesión en la pierna izquierda. Clasificó en tercera plaza y se quedó a las puertas podio el sábado al sprint. El domingo, de no haberse visto involucrado en el aparatoso accidente de la curva 1, bien sabe todo el mundo que tenía el ritmo para subirse al podio. También podemos hablar del 'rookie' Diogo Moreira, sexto con una Honda satélite inferior al resto de 'bestias' de la parrilla.

David Alonso y Maximo Quiles junto a Marc Márquez en el GP de Hungría de 2025 / Aspar Team

Y qué decir de los que vienen. De los que aún no están en MotoGP pero lo estarán. Máximo Quiles (pupilo, por cierto, de los Márquez) va disparadísimo hacia el título mundial de Moto3. A sus 18 años tiene un hambre voraz, y un carisma digno de las grandes estrellas. Se anotó este fin de semana la quinta victoria de las ocho que ha habido en juego hasta el momento.

Un caso parecido al de 'ManuGass'. El madrileño, aún sin sitio confirmado en la parrilla de MotoGP, volvió a sacar los colores a cada uno de los equipos de la parrilla por no apostar por él, logrando su cuarta victoria este curso en Moto2 y aventajando en dos carreras de distancia a Izan Guevara en la lucha por el título. Impecable.

Y se me ocurren muchos más. Uriartes, Carpes, Alonsos, Holgados, Guevaras... una legión de pilotos que no serán Marc. Porque nadie lo será nunca. Pero tengo claro de que el nueve veces campeón va a disfrutar como nadie viéndoles pelear desde el sofá de casa. Porque el talento reconoce al talento.