No queda otro remedio que renovar a Lewandowski

No es ninguna casualidad que fuera precisamente Lewandowski el escogido que marcara el simbólico primer gol del retorno al Nou Camp Nou. El futbolista polaco ha logrado en el Barça unas cifras espectaculares, con 109 goles en 160 encuentros disputados y una media de casi 0,7 tantos por partido (Messi logró un promedio increíble de 0,86). Cada año empieza renqueante, y este año no ha sido una excepción, pero cuando parecía que había perdido todas las opciones de ser titular en favor de Ferran, en los últimos partidos ha vuelto a su espectacular nivel goleador.

Lewandowski no es Messi (nadie lo es), y su contribución al juego colectivo es limitada, pero ha demostrado ser un futbolista inteligente, que ha aprendido las bases del juego del Barça, utiliza su cuerpo con suma habilidad y tiene una capacidad asombrosa de fabricar goles que no existían, como solo lo tienen los arietes innatos. Con 37 años cumplidos, su gran enemigo se llama biología, pero ha demostrado ser un enorme profesional, cuidando milimétricamente de su físico, vigilando su alimentación y alargando hasta el máximo su vida profesional.

Su integración en Barcelona es total, y respira un orgullo sincero de pertenecer al club. Su único desliz fue jugar lesionado con Polonia en el mes de octubre, pero que tire la primera piedra el futbolista que, en año de Mundial, no cometa el pecado de forzar por razones patrióticas. La cuestión es que, a pesar de todas las dudas que había generado esta temporada, nadie duda de que si mañana el Barça disputara la final de la Champions, el delantero centro titular indiscutible sería Lewandowski.

Por mucho que esté enfilando los 38 años, cuando viene un partido de verdad, cuando los partidos complejos se tuercen, cuando llegan los momentos trascendentales, nadie ofrece en la plantilla las garantías goleadoras del experimentadísimo futbolista polaco. La cuestión es que el enésimo renacimiento de Lewandowski se produce en el momento crítico en el que, con la perspectiva de la finalización de su contrato al final de este curso, debe decidir su futuro y el Barça tiene que pensar en fichar un ‘9’ si prescinde de sus servicios.

Es imposible aislar de esta ecuación la delicada situación económica del club y la imposibilidad de ir a por jugadores ‘top’. Fingir que el Barça puede aspirar a fichar a Haaland es un brindis al sol sin fundamento que solo ayuda a crear frustración, por poner solo un ejemplo de los nombres imposibles que asoman regularmente en el entorno azulgrana. Lewandowski, efectivamente, cobra mucho dinero, pero es infinitamente más caro, y mucho más arriesgado, intentar contratar a un jugador de otro equipo, ni que sea de medio pelo.

No hay que darle tantas vueltas. Lewandowski es la mejor opción de las posibles, y las dos partes salen ganando. Todos queremos la luna, pero a veces no queda más remedio que tener los pies en la tierra. Su providencial primer gol en el Nou Camp Nou podría, y debería, ser su pasaporte a renovar un año más.