Hoy se cumplen 50 años de un momento que cambió para siempre la manera de vivir el Barça a través de la radio. Por primera vez, un partido del conjunto azulgrana se retransmitía en catalán. Fue en Radio Barcelona, de la Cadena SER, y al frente del micrófono estaba Joaquim Maria Puyal.

Nadie lo pudo hacer mejor. Fue un perfeccionista de la lengua, un profundo conocedor de la cultura catalana y, sobre todo, un periodista que marcó un nuevo estilo. Una nueva forma de narrar los partidos y de informar sin necesidad de gritar, exagerar ni engañar a sus oyentes.

También sus previas a los encuentros eran mucho más que una introducción. Eran editoriales, reflexiones y una manera de entender el fútbol y el periodismo. Cuando comenzaba a narrar, conseguía definir con precisión lo que estaba sucediendo sobre el césped, incluso para quienes no podían ver el partido. Su voz construía imágenes, explicaba el juego y acompañaba al oyente sin invadirlo.

En un mundo en el que el Barça tiene hoy el mejor once del mundo en casi todas las posiciones, también conviene recordar que hubo una época en la que la excelencia se encontraba en otro lugar: detrás de un micrófono. Puyal fue el mejor y dejó el listón muy alto.

Cincuenta años después de aquella primera retransmisión, Puyal decidió desaparecer en el anonimato. Y el mundo del periodismo le echa de menos. Uno le echa mucho de menos. Ha tenido excelentes sucesores, profesionales capaces y voces reconocibles, pero hay algo que no se puede sustituir: y es que Puyal es Puyal.

Para conocer mejor al maestro y seguir descubriendo las claves de su manera de trabajar, el periodista Josep Maria Deu, que estuvo muchos años a su lado en las narraciones, publica el libro ‘El factor Puyal’. Vale la pena leerlo para seguir aprendiendo de Puyal, de su periodismo y de una forma de contar el fútbol que, medio siglo después, continúa dejando huella.