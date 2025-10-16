Sin Punter ni Laprovittola es muy difícil ganar

A Kevin Punter se le cerró el aro ante el Dubai Basketball / EFE

El Barça ha perdido en Dubai su segundo partido de la Euroliga (83-78). Esta vez la defensa no fue la causante de la derrota, sino la falta de acierto en los lanzamientos, un aspecto del juego para el que es determinante la frescura de pierna para elevarse tras los bloqueos. De hecho, el 16/24 en tiros libres abunda en esa circunstancia.

El equipo de Joan Peñarroya no destaca por la profundidad de su plantilla, ya que cada día queda más claro que la 'repesca' de Youssoupha Fall es inexplicable. El técnico avaló que no siguiese, la dirección deportiva estaba en la misma sintonía... y se dio marcha atrás. Ni entra en las convocatorias. Lo deja fuera un menor de edad, Sayon Keita.

De todas formas, la clave de la derrota estuvo en ataque y ahí dos nombres aparecen por encima del resto. Nico Laprovittola, un faro en la mayoría de partidos que ha disputado esta temporada tras casi un año KO, sigue recuperándose de un problema muscular y se le espera a partir de la semana que viene.

Ausente el de Morón, la nefasta actuación de Kevin Punter cobra aún más importancia en un Barça que se quedó en 78 puntos. El estadounidense juega muchos minutos, asume mucha responsabilidad y es de los que más acusan esa falta de frescura, como se ha visto en los Emiratos Árabes.

Punter anota su única canasta en Dubai / EFE

El ex del Partizan anotó dos puntos en casi 22 minutos, con unos porcentajes y unas cifras nada habituales, ya que falló los cuatro lanzamientos de dos y los dos triples que intentó, aunque en su descargo tiene que fabricarse él los tiros por los evidentes problemas en la posición de base. Además, perdió dos bolas y acabó con -5 de valoración.

A Punter se le nota más que al resto cuando no está cómodo y en Dubai vivió una tarde-noche horrible. No pudo regalar ninguna de sus suspensiones en las que parece flotar en el aire para acabar anotando ni tampoco tuvo su habitual talento para provocar faltas (tan solo dos). Y tampoco

Si a ello se une que un inocuo Satoransky volvió a su habitual versión gris (tres puntos en 20 minutos), que un intenso Willy Hernangómez anotó uno de sus ocho intentos de dos (la mitad se le salieron) y que Myles Cale no anotó en 21 minutos, poco o nada se puede conseguir. Pues bien, incluso así el Barça mantuvo opciones casi hasta el final.

Por contra, el argentino 'Juani' Marcos (seis puntos, cinco asistencias y +11) y el catalán Joel Parra (siete puntos, ocho rebotes y +14) completaron su mejor partido del curso. Es necesario que este partido sea un punto de inflexión para ambos, que Cale sea mucho más regular y que Norris aporte mucho más. ¡Y meter los tiros, claros!