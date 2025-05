Puertas cerradas a la clase media en el Barça

Aficionados azulgrana ondeando banderas en Montjuïc durante un partido de la presente temporada. / JORDI COTRINA

Desde que el FC Barcelona dejó el Camp Nou y llegó a Montjuïc, los espectadores han visto cómo el precio de las entradas se multiplicaba de forma impresionante. En el partido de mañana, el ticket más barato cuesta 423 euros y el más caro, sin ser VIP, está en los 2.000 euros. Después, a un coste más elevado están las filas especiales, puede llegar a los 6.500. Todo ello en un estadio inhóspito, que está lejos de las comodidades que ofrecen los grandes campos de Europa o el que ofrecerá el Spotify Camp Nou a partir de la próxima temporada. Y en una tarde que amenaza a lluvia y las posibilidades de protegerte de las condiciones climatológicas son adversas para los seguidores porque el estadio carece de visera protectora ni posibilidad de cubrirse.

Estos precios son disparatados y no hacen más que alejar al aficionado de pie del equipo. Y puebla las gradas del estadio azulgrana de turistas que no saben cómo animar al equipo o incluso que son capaces de aplaudir un gol del equipo rival. No es la primera vez que pasa algo así. El primer incidente llegó en el encuentro contra el Eintrach, pero luego esta dinámica se ha ido acentuando.

Cierto es que es la ley de la oferta y la demanda. Y en una etapa en la que uno tiene capacidad de ver conciertos en streaming o de vivir experiencias vía online, tener la posibilidad de hacerlo in situ han provocado que los precios, en general, se disparen. Ocurre en el Barcelona, de forma exagerada, pero pasa también en el Bernabéu o incluso en conciertos que se programan en estas fechas que doblan incluso el coste que tenían hace justo un verano.

¿Es este el precio de estar presentes en actuaciones o espectáculos a escasos metros de distancia de los protagonistas? ¿Es este el precio para hacerte un selfie y poder decir “yo estuve allí”? ¿Hay tanta gente con dinero capaz de afrontar estos gastos? ¿Es consecuencia del capitalismo sin freno que vivimos?

La clase media ha desaparecido. O está el socio abonado o está el turismo. El que viene de Cuenca o de Terrassa de vez en cuando tiene las puertas cerradas al Barça.