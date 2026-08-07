El PSG, el gran aliado del Barça

¡Quién lo iba a decir hace unos años! El PSG ha pasado de ser un odioso rival a todos los niveles (deportivos e institucionales) a convertirse en un fiel aliado capaz de contribuir de manera directa a resolver más de un embrollo en Can Barça. Vivir para ver.

La realidad es tozuda y provoca situaciones de lo más rocambolescas. En cuestión de meses, o de años si quieren recopilar operaciones pretéritas, el 'ogro parisino', uno de los ejemplos más deleznables de los 'clubes estado', ha mutado hasta erigirse en un socio fiable no solo a la hora de gestionar altas y bajas en la plantilla si no en un aliado imprescindible para frenar algunos proyectos liderados, entre otros, por Florentino Pérez.

Nasser Al Khelaïfi ha dejado de ser el villano catarí que lo compraba todo por capricho para convertirse en un presidente con hilo directo con Joan Laporta. Y qué decir de Luis Campos, el temible brazo ejecutor de un PSG que amenazaba con causar estragos en la primera plantilla y la cantera del Barça, ahora otro fiel amigo capaz de consensuar todo tipo de operaciones delicadas junto a Deco.

No nos vamos a olvidar de Luis Enrique. Es cierto que quizás haya perdido algo de su carisma tras los últimos enfrentamientos directos entre PSG y Barça, pero nadie puede discutir su pasado como jugador culé, su currículum como técnico azulgrana y su defensa del club siempre que ha sido necesario.

En el recuerdo, nadie, o casi nadie, recuerda el fichaje de Dembélé como una agresión deportiva impulsada por Al Khelaïfi. Ni tan siquiera la incorporación más reciente de Dro se contempla como un asalto al fútbol base. Simples operaciones de mercado impulsadas en su día por las ambiciones personales y crematísticas de Ousmane o por el afán de jugar más minutos en el caso de Dro. Por cierto, una operación que acabó con un traspaso consensuado que reportó algo más de 8 millones de euros.

Pero lo de este verano es de auténtica traca. El PSG saltó al mercado para pelear el fichaje de Julián Álvarez, un rival de primer nivel para dejar en la cuneta a un Barça que en los últimos años no se ha permitido el lujo de codearse con los grandes emporios europeos a la hora de acudir a una subasta de mercado. En esta ocasión, a modo y semejanza de tiempos pasados, el astro argentino lo tuvo claro: gracias PSG, pero quiero ir al Barça. Solo Barça (con permiso del Atlético, por supuesto). Toda una dosis de autoestima gracias al vigente campeón de la Champions.

Pero la fiesta de Julián Álvarez, en el caso que Gil Marín y compañía se lo repiensen, debe tener un sponsor de primera línea. Uno de esos que permita al Barça elevar su oferta millonaria por encima de los 100 millones de euros. ¿Y quién iba a ser?, otra vez el PSG se intuye como la gran solución para Laporta, Deco, Flick y el barcelonismo en general.

Si todo transcurre según los últimos movimientos, Ferran Torres puede convertirse la próxima semana en nuevo refuerzo para Luis Enrique en el PSG. Un traspaso, inicialmente, no deseado pero que tampoco no hará derramar muchas lágrimas si al final en contrapartida deja una cifra aproximada a los 50 millones de euros.

Una vez más, el PSG al rescate. El club parisino y sus millones pueden obrar el milagro más deseado por el Barça desde hace meses. Luis Enrique no solo se quedó con las ganas de fichar a Julián Álvarez hace unos meses sino que ahora puede propiciar que Flick le tenga en sus filas gracias a los millones de Ferran.